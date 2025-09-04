ディアナ・ステラート、マキシム・デシャン組が披露

フィギュアスケートの2024年世界選手権ペアで優勝したディアナ・ステラート、マキシム・デシャン組（カナダ）が2日（日本時間3日）、米ニューヨークで行われた「ジョン・ニックス・ペア・チャレンジ」で新プログラムを披露した。バク宙を含む新演技に海外ファンから反響が寄せられている。

同日に行われたショートプログラム（SP）。デシャンがステラートの片脚を腿の上に乗せるようにすると、勢いよく持ち上げた。ステラートは宙を舞い、見事なバックフリップで着氷した。

カナダスケート協会が実際の映像を公開。文面では「ビックリ仰天した。バックフリップを含む新SPを、ディアナ・ステラート、マキシム・デシャン組が今日、ニューヨークでお披露目した！」と紹介した。

新たな挑戦に、海外ファンからは「もっとバックフリップが入った演技があればいいのに」「このプログラム最高！ ゴージャスよ」「100点満点だ」と称賛コメントが寄せられる一方、「うーん」「プログラムの流れが完全に切れてしまう」「感銘受けない」といった否定的な声も上げられた。

42歳のステラートと33歳のデシャンはペアを組んで6年目。五輪シーズンで注目のプログラムとなりそうだ。



