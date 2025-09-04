価値ある新規の情報は「普段は関わりがない人々」から得られる…SNSを使いこなしてチャンスを逃さないようにしよう

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第72回

革新的な行動に必須の「弱い紐帯」

SNS自体の持つ基本的な機能や仕組みを使えば、ビジネス上のチャンスを得たり、知り合いたい人と知り合うことができます。

「弱い紐帯の強み（The strength of weak ties）」をご存知でしょうか。米国の社会学者マーク・グラノヴェッターが1973年に発表した、社会的ネットワークに関する仮説です。

グラノヴェッターによれば、新規性が高く価値ある情報は、家族や友人、職場の同僚などの社会的つながりが強い人々（強い紐帯）からはもたらされず、むしろ友達の友達や知り合いの知り合い程度の社会的つながりの弱い人々（弱い紐帯）からもたらされることが多いという考え方です。

これが開発やイノベーションなどの革新的な行動に必須だというのです。

考えれば当たり前のことなのですが、家族や友人、職場の同僚などとは、環境や生活、価値観などが近いことが多く、情報が入ってくるところも同じことが多いものです。それゆえ、自分が持っている情報とあまり変わらない情報しか持っていないことが多いのです。

そもそも新規性が高く価値ある情報を得ていたら、あなたがそのような情報を求めていることは熟知しているので、すぐに共有していたはずです。共有してこないということは、少なくとも、新しい価値ある情報は持っていないのです。

ところが、友達の友達や知り合いの知り合い程度の社会的つながりの弱い人々は、自分とは環境や生活、価値観などが異なり、情報が入ってくるところも異なります。それゆえ、自分にとっては新しく価値ある情報をもたらしてくれる可能性が高くなるというのです。

そして、SNSこそこのような弱い紐帯の力を活かすために最適だというのです。

「弱い紐帯」の強みを活かすには

私も過去に何度もこの仮説の通りの体験をしました。必死に求め続けた情報、自分にとって本当に価値ある情報をもたらしてくれたのは、親しい人ではなく、普段それほど関わりがない人や、ほとんど交流がない人でした。友達の友達、それほどよく知らない人からその貴重な情報が得られた時、あまりにあっけなく飛び込んできたことで唖然としてしまうほどでした。

たとえば、著書を出すきっかけをくれたのも友達の友達だったし、テレビ出演のきっかけも知り合いの知り合いから飛び込んできました。

弱い紐帯の強みを活かすには、自分のやりたいこと、望む情報をオープンにしておくことが大切です。そして、新しい出会いや交友関係にもオープンでいることで、望んだチャンスや情報が飛び込んできやすくなるでしょう。

また、「6次の隔たり」という仮説もあります。すべての人や物事は6ステップ以内でつながっており、「友達の友達の友達……」とたどっていくと世界中の人とつながることができるという考え方です。

米国の社会心理学者スタンレー・ミルグラムが1967年に行った、「スモールワールド実験」によって検証されました。

アメリカ合衆国国民からさまざまな境遇の被験者を選び、ある人物に手紙を渡すように指示しました。その人を知っていそうな、最終的にその人につながりそうな人を選んで送ることで、目的の人物に渡すという実験でした。この実験により、お互いは平均すると6人の知り合いを介してつながっていることがわかったのです。そこから、「6次の隔たり」という考えは生まれました。

これはSNSというサービスの素地となる考え方です。

SNSでは交友関係が可視化できるため、自分がつながりたい相手と共通の知り合いを見つけることは難しくありません。共通の知り合いに紹介をお願いすれば、すぐにでもつながることができます。

あるいは、自分がつながりたい相手が行くイベントやパーティなどに参加して、その場にいる共通の知り合いに声をかけて紹介してもらえば、その場ですぐに面識を得ることもできるのです。

イベントやパーティなどによっては、参加予定者がSNS上で確認できることがあります。あらかじめメンバーがわかるので、参加すべき会が見つけやすくなっています。私もSNSのこの機能を使って、知り合いになりたい人が来るイベントやパーティなどに積極的に参加して、知り合いになれたことが何度もあります。

チャンスは自分の行動次第で得ることができます。駄目で元々、せっかくあるSNSを活用して、トライしてみればいいのです。

