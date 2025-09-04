統一教会は日本で「国教化」を企んでいた!?…次々と暴かれる「カルト教団」と「政界」の穢れた関係

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

『学生にも蔓延る“統一教会組織”…安倍政権のプロパガンダとなった「自主的デモ活動」の知られざる実態』より続く。

国会議員と統一教会の関係

その上で、国会議員自体の統一教会との関係性を解説した。

「統一教会は世界各地で国会議員連合を創設し、各国で国会議員の取り込みを図っていました。2016年11月17日に参議院議員会館特別会議室で開催した日本における同議員連合の創設大会には当時の閣僚5人を含む国会議員と代理出席の秘書を合わせて計100人以上が参加しています

翌2017年2月に韓国で開かれた議員連合総会には後の菅政権で総務大臣となる武田良太氏も参加しており、韓鶴子総裁から『国家復帰』指令を受けています。国家復帰とはその国の宗教を統一教会にするものです。

同年には教団北米会長が教団系の『ワシントンタイムズ』幹部や米下院議員らを引き連れて日本ツアーを行い、自民党本部で有力な議員たちと会談したほか、韓国での集会で韓鶴子総裁に『ヨシヒデ・スガが私どもを首相官邸に招待してくださいました』と報告しています。

安倍首相もこの前年に日本の会長と総会長夫人を首相官邸に招待していたことが判っており、当時の政権ツートップが反社会的教団の幹部を首相官邸に招待していたことになります」

カルト教団と政界の関係性への報道は苦境へ

「全国霊感商法対策弁護士連絡会は、この年の7月に参議院議員会館で緊急院内集会を開き、統一教会と関係を持たないよう全国会議員事務所に申し入れを行いました。しかしながら、その直後に開かれた教団の大型イベントに多くの国会議員が参加しました。その院内集会を取材したのは私を含めて2人だけでした。各メディアは興味を持っていなかったのです」

「その後も、私はこのカルト教団と政界の関係を報道し続けました。ところが、私は書き手としては苦境に陥ります。扶桑社のウェブメディア『HBO（ハーバー・ビジネス・オンライン）』で『政界宗教汚染〜安倍政権と問題教団の歪な共存関係』と題して連載をしてきたのですが、HBO自体が2021年に配信停止になってしまいます。

連載中には統一教会や政治家が記事の削除を求める仮処分申請を裁判所へ申し立ててきました。記事の削除にまでは至りませんでしたが、法的な対応に労力を割かれたことは事実です。

HBOの配信停止によって記事を寄稿する先がなくなりました。それでも何とかこの問題を社会に問いたいと思い、出版社に企画を持ち込み、ノンフィクションの賞に応募しましたが最終選考にすら残りませんでした。疑惑の追及をすべき状況が続いているにもかかわらず、カルト教団と政界との穢れた関係性を社会に問えないまま政界汚染が進行していきました」

