「韓国アイドルの番組出演交渉」から「大阪万博パビリオンの企画」まで…元テレビマン社長が明かす、分刻みで数千万を動かす仕事術

打ち合わせと会議で息つく暇もない

別に忙しさを自慢するわけではないのだが、毎日分刻みのスケジュールなのには違いない。たとえばある1日はこんな具合だ。

朝5時に起きて、夜の間にたまっているLINEやメールを処理する。全部で300件などという日もあって、これにはめまいがする。とても全部に返信できないので、無視してかまわないものは無視する。だいたい思いつきみたいなつぶやきも多いのだ。付き合っていられない。

これでもきれい好きなので、部屋の掃除をする。掃除機で隅から隅まで。トイレも拭いてタオルは常に新しく替える。風呂に入る。湯船に浸かりながら、頭の中で今日1日の社員の動きをチェックする。誰とどのタイミングで打ち合わせができるかをシミュレーションするのだ。朝から晩まで打ち合わせ。本当はどこで誰と何時に打ち合わせをするかの打ち合わせをしたいくらいだ。朝食を摂る。そんなこんなしているともう出社の時間だ。社長が誰よりも早い。

朝8時から広告代理店とリモート会議。ある玩具メーカーがアイドルグループとコラボして新しいゲームをつくりたいと言っているのだが、どういう仕掛けで売り出したらいいか、という相談を受ける。それだったらこういうふうにTikTokでこういう配信するなどSNSを絡ませて、若い子の層を取り込みましょう。こういうグッズをつくってライセンス取って、などなどのビジネスモデルになります。この規模だったら1000万くらいでパッケージつくれると思います。そんなら1回、奥川さんのイメージを紙（企画書）にしてくれない？ わかりました。そんな感じ。

リモート会議が終わると社内で幹部との定例会議。これは毎週開いていて、かなりの熱量で意見をぶつけ合う。現在進行形の具体的な案件だけの話ではない。中長期の経営計画や、求人や人事政策などの総務的な話、今度誰々に子どもが生まれるのでみんなでお祝いしましょうねといったことまで。

会議が終わるとすぐ、あるAIソフトの開発という案件について打ち合わせ。映像に映るアイドルと、実際に会話ができるというものだ。アイドルといっても若者だけが対象ではなく、お年寄りに向けたソフトも用意されている。誰だろう、お年寄りのアイドルって？ そういうところから企画に噛んでいくのである。

急遽決まった記者会見できりきり舞い

メーカーと代理店を交えて話をしていると、日にちが迫っている完成の日には、大々的に記者会見をやりたいんだけれども、という話になった。

「奥川さん組める（セッティングできる）？」

という相談だ。もう日がない！

「わかりました」

例によってそう言って、 すぐにイベント担当に電話する。

「1週間後に空いている都内ホテルのバンケットルームをリストにして明日までに俺に出して」

電話を切るとすぐに例の慶應卒の東堤に電話して、ゲームの件について、

「企画書にして今日中に出せるか」

と指示する。

寝ても覚めても落ち着かない日々

そんなことをしていると、知り合いの大阪の和菓子屋の社長から電話があって、自分とこのお菓子を○○放送のワイドショーで取り上げてもらわれへんやろか、という。そこで知り合いの番組プロデューサーに電話する。うーんそうですね、もう放送スケジュールは一杯なんですけど、奥川さんの言うことなら……。その代わり1500万ほど広告代を出してもらえませんでしょうか、というような話である。

電話を切ると、次は政治家とのリモート打ち合わせ。いま、社会問題になっている事業承継の話で、これについては知り合いの経営者からもいろんな相談を受ける。たとえばお年寄り夫婦がこれまで頑張って続けてきた銭湯をリニューアルして次の経営者を探してくる、といった事業スキームなのだが、政治家から紹介してもらって経産省に後押ししてもらうための算段だ。

そんなこんなで午後になる。すでに午前中の濃密さにため息が出るが、昼も食べずにテレビ局に行って収録現場に立ち会っていると別の広告代理店から電話があって、韓国の大物アイドルが来日するのでバラエティー番組のゲスト枠に出られるよう仕込めないか、という相談だ。そうこうしていると社員からの連絡で、そいつが抱えている案件にトラブルがあって、どうしたらいいかというのでアドバイスをする。電話を切ったと思ったらまた電話。

「お疲れさまです〜」

という挨拶を1日何回しているだろう。疲れているのは俺だわと思いながら、電話に出ると、今度は大阪の代理店から、請け負っている大阪万博の某パビリオンの件で企画にちょっとしたいちゃもんがつく。

「明日までに企画書送り直しますから」

と言いながら、また東堤に相談だ。

次はテレビ局から人事異動で番組のプロデューサーが交代するのでご挨拶にうかがいたい、という連絡。今日は夜が空いていると思っていたら6時から顔合わせ、その後、会食という流れになってしまった。

深夜、家に帰っても会食中に送られてきた相談事に答えなくてはならない。たくさんの懸案事項を思うとなかなか寝付けない。そんなふうに毎日が過ぎていく。

