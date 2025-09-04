誰もが求められる「上手な死に方」…イギリスで広まった「自然葬法」の実態

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

1990年代、墓地以外の自然葬法

イギリスでは、環境保護の意識が高まるにつれて、森をつくろうという動きが出てきた。一方で、1990年代に入って高まったのは、「ナチュラル・デス（自然死）」の考え方である。

遺体を重油で焼く火葬は、土葬より一つ工程が加わった人工的な葬法であるとして、遺体をそのまま海に沈める水葬や、墓地ではないところに遺体を埋めて木を植え森林をつくろうというグリーン・フューネラルが登場した。

それを推し進めたのは市民団体「ナチュラル・デス・センター」である。「死ぬ前」と「死んだ後」の活動のうち、「死後」に関する一番大きな動きは、グリーン・フューネラルであった。

ナチュラル・デス・センターは1991年にニコラス・オールバリー氏を中心とした3人の心理療法士によって設立されたチャリティ団体である。死にゆく人々と、その看護に当たる人々、そして彼らの葬送をサポートすることを目的としている。また、「死にゆく際の質（quality of dying）」の改善を援助することが、より大きな目的となっている。

ナチュラル・デス・センターは、当初は組織としてではなく、ニコラス・オールバリーが個人で始めたものだった。彼は、人々に「新しい葬儀や埋葬をどうやったらいいか、あるいは遺族をどうケアしたらいいか」という疑問を投げかけ、「新しいやり方を思いついたり、実行したら、アイデアを送れ」と呼びかけて声を集めた。これが反響を呼び、2年間で数多くの反応が返ってきた。それをまとめて、1993年に『THE NATURAL DEATH HANDBOOK』として出版した。日本でも『上手な死に方』として翻訳されている。

当初、イギリスの人々はこの自然葬法を実行できるとは思っていなかったそうだが、法律の抜け穴をついて可能にしたのだという。ジョン・ブラッドフィールドという「ドゥ・イット・ユアセルフ・フューネラル（Do it yourself funeral：自分でつくる葬儀）」を提唱している人が、法律を調べ、ナチュラル・デス・センターに話を持ち込んだ。

基本的にイギリスの法律は、自分の土地に自分の死体を埋めることを禁止していない。土地の所有者が森林埋葬のビジネスを始める際に、遺体を埋める部分の土地を申込者に売って、そこに遺体を埋め、木を植えるという行為は法に抵触しないという考えだ。このビジネスをおこなうにあたっては、農地であれば農地転用の許可を取っただけだという。

イギリスの自然葬法の理念は、韓国のような土地問題でもなく、日本のような家族問題でもなく、それらを通り越したところに出てくるエコロジー思想に徹底していた。

