クリスティアーノ・ロナウドの婚約者・ジョージナ・ロドリゲスさんに脚光

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの婚約者、ジョージナ・ロドリゲスさんが第82回ヴェネツィア国際映画祭に出席し、婚約指輪が注目を集めたとスペイン紙「ムンド・デポルティーボ」が報じた。

ジョージナさんについて記事では「身体にフィットする黒のドレスを身にまとっていたが、何よりも注目を集めたのは指輪だった。クリスティアーノ・ロナウドの未来の妻は、その指輪を皆に見せびらかすようにポーズを取り、幸せそうに興奮した様子だった」とされている。

そして、その婚約指輪について「紛れもなくこの夜の主役となったこのジュエリーは、その特別なデザインと、推定600万ユーロ（約10億3000万円）を超える高額で際立っている。細部に至るまでラグジュアリーさと洗練さが反映された」とされた。

現在はサウジアラビア・プロリーグのアル・ナスルでプレーするロナウドだが、今年に入って2年の契約延長。その年俸は2億ユーロ（約340億円）を超えると言われている。（FOOTBALL ZONE編集部）