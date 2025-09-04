PSGのMFジョアン・ネベスがトゥールーズ戦で3得点

フランス1部パリ・サンジェルマンは、8月31日に行われたリーグ・アン第3節のトゥールーズ戦に6-3で勝利した。

この試合でPSGのポルトガル代表MFジョアン・ネヴィスはハットトリックを達成したなか、SNS上では「史上最高のハットトリック」と話題になっている。

先発出場したジョアン・ネヴィスは、前半7分にゴール前でこぼれてきた浮き球に反応。ゴールに背を向けたなか、胸でトラップしてボールをコントロールして右足のオーバーヘッドで合わせて先制ゴールを挙げた。さらに、その7分後にも味方のクロスがDFに当たってディフレクトして浮いたところを、胸でコントロール。再びオーバーヘッドキックでゴールネットを揺らして見せた。

1試合で2本のオーバーヘッドを決めたアタッカーは止まらない。チームが5-1とリードを広げていたなかで迎えた後半33分、相手DFがクリアーしたボールに対して、ペナルティエリア外ミドルシュートを放つ。ボールはゴール右上隅に決まり、見事なハットトリック達成となった。

どのゴールも美しいものだったが、ハットトリックを達成したジョアン・ネヴィスは、3本の指を立てるゴールパフォーマンスで喜びを表現した。この動画にはSNS上でも「史上最高のハットトリック！？」「彼女もむちゃくちゃ可愛いし、敵無し男やな」「こいつかっこよすぎる」「もっと話題になるべき」「キャプテン翼の世界だ」「ネヴィスすこ」「これは確かに史上最高やもしれん」といった声が寄せられた。また、過去の素晴らしいハットトリックを振り返り、どのハットトリックが史上最高かという議論も呼び起こしている。（FOOTBALL ZONE編集部）