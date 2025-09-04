驚愕…宇宙の森羅万象は、陽子・中性子・電子だけが引き起こしている…太陽が何十億年輝き続ける「驚きの理由」

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

原子の中に発見した「堅い芯」とは？

さて、原子の中をのぞいてみることで、元素には種類がいろいろあって、それらの性質に違いがある理由も理解できた（ことにしよう）。それでもまだ私たちが最初に話題にした太陽の中で起こる核融合は理解できない。ここから先は、原子核の中がどうなっているかが問題になる。

原子の真ん中には重い原子核がどっかりと座っている。このことを最初に発見したのはアーネスト・ラザフォード。1911年のことだ。

原子の中がどうなっているかを調べようにも光を当てて中をのぞいてみるわけにはいかない。普通の光の波長は原子の大きさと変わらないので、光は原子の中に入り込むことなく、原子全体を揺らすだけだ。

1個の原子よりも細い針があれば、それで突きさしてみればいいのだが、そんなものがどこにあるのか。それが放射線だ。

当時、ウランなどの放射性元素から何かが出てくることは知られており、放射線と呼ばれていた。その正体はまだわからなかったが、とにかく出てきた放射線を別の元素に当ててみる。

放射線のエネルギーは十分大きいので原子の中にまで突入し、中の様子をさぐってからまた飛び出してくる。放射線の一種であるアルファ線を金の薄膜にぶつける実験でわかったことは、ごくまれに一部のアルファ線が金の原子に跳ね返されて戻ってくることだった。

原子の中がふわふわした豆腐のようなものだったら、そんなことは起こりっこない。ただ突き抜けて反対側に出てくるだけのはずだ。この実験の結果は、原子の中に堅い芯があることを明確に示していた。それこそが原子核だ（図「原子核の発見につながったラザフォードの実験」）。

放射線による実験で、原子核の構造が明らかに

そこに何かがあるとわかれば、次はその性質を調べたくなる。アルファ線を次々といろいろな元素の原子核にぶつけてみると、中には原子核が二つに壊れてしまうものもあらわれた。

原子核がもつ電荷の大きさが元素の種類を決めているので、原子核が二つに壊れてそれぞれ元とは異なる電荷をもつということは、元素の種類が変わったことを意味している。人類は初めて自らの手で元素を変えてしまった。

それ以前は、錬金術師がいくらがんばっても元素の種類を変えることはかなわなかったわけだが、放射線を当てるとそれができる。

こうした実験をくりかえして得られた理解は、原子核は正の電荷をもつ陽子と電荷をもたない中性子からできているというものだった。

元素には100以上もの種類があり、これは原子の中の原子核が違うせいだったが、その原子核の種類は何個の陽子と何個の中性子でできているか、という数だけで決まっているというのだ。

これはすごいことではないだろうか。宇宙の森羅万象はすべて、陽子と中性子、それに電子だけが起こしている。それらの組み合わせによっていろいろな元素ができ、さまざまな元素を注意深く組み上げていくとどんなものだって、極端な話が人間の体だってできあがるはずだ。実際にはそんなことはできそうもないが、別の材料が必要かというとそうではない。

太陽が何十億年輝き続ける仕組み

太陽の中で起こっていることも理解できる。ヘリウム原子核は、陽子2個と中性子2個でできているが、これはとても安定な組み合わせで、陽子と中性子をばらばらに置いておくよりもくっついたほうが安定になる。

勝手に飛び回っているときはくっつくことはないが、太陽の中心では強い重力で押しつぶされて身動きできない状態になっているので、水素原子核（陽子）が合体して、陽子と中性子が二つずつ結合したヘリウム原子核を作るということが本当に起こる。

陽子と中性子がそれぞれ単独でいるときよりもエネルギーの小さなヘリウム原子核の状態になると、余分なエネルギーが光という形で飛び出してくる。太陽が輝き、何十億年も前から地球を照らし続けているのはこういう仕掛けだ。

