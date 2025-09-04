ゆずれない”全女”への誇りをかけた、アジャコングとの死闘

話題の新刊『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』（ワニブックス刊）は、1985年に全日本女子プロレス・通称“全女”に入門し18年間在籍、その後もリングに立ち続け今年2025年にデビュー40周年を迎える “暴走女王”堀田祐美子が自らの生い立ちから現在までを綴った1冊である。

選手の大量離脱後の“新生全女”でも時間を共にしてきた豊田真奈美が"全女"を退団することに。しかもその翌日、豊田はGAEA JAPANの大会に出場、豊田とタッグを組んだアジャコングは“全女”を辞めたにもかかわらず「"全女"イズム」をバックステージで語る。その当時もしっかりと“全女”を守ってきている堀田はどうしても許せない気持ちになる。

『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』（第4回）

「これが"全女"じゃ」辞めたアジャの言葉に激怒

2002年7月6日、大田区体育館。

この日、豊田真奈美が"全女"を退団することになった。

「"全女"が大好きなんだよ。でも、ここに私の考えている"全女"イズムを感じられない」

私と豊田は"新生全女"の"お父さん""お母さん"と後輩に慕われていた。

そんな豊田が電撃的に辞めてしまったから、私としてはまったく納得がいかなかった。

しかもその翌日、GAEA JAPANの大阪大会に豊田が現れ、そこから1週間後の7月14日の後楽園大会から参戦することを発表した時、私の感情は抑え切れなくなった。豊田は、「やっぱ"全女"がイチバンなんだよ」と言っていた。さらに豊田とタッグを組んだアジャコングがこれに拍車をかけた。「行き着くところはやっぱ"全女"イズムなんだよな」「これからは全女イズムがこのリングを支配するからな」

この記事が掲載されていた『週刊プロレス』の表紙に、「全女対GAEA女子プロレス最終戦争」とあって、「終幕か、それとも未来かーー」と書かれていたことで私の怒りが決定的になった。「私たち"全女"を差し置いて、元"全女"にいた選手たちが、なんで最終戦争なんて言っちゃうの？」そして、とくに私はGAEAの記事にあった、次の文字が引っかかった。

「これが"全女"じゃ」

その記事に躍っていたその文字を見た時、私はこれ以上ない"怒り"を覚えた。とくにムカついたのは豊田以上にアジャコングに対してだった。

とっとと"全女"を辞めたヤツがなぜ、"全女"を語っているのか。それにすごく腹が立った。

「堀田さん、直接それを本人（アジャコング）に言えますか？」私の頂点に血が上った感情を、専門誌の取材に話したら、そんなふうに返された。その記者の方からすると、腹が立っていると言っても口だけではないのか、というニュアンスだった。

「直接言えるよ。むしろ言ってやりたいよね」

私がその記者にそう伝えると、記者も乗ってきた。「段取りを組んでもらえたら、私はGAEAの会場に行くから」その場でGAEAのスケジュールを確認し、実際に決行する日が決まった。私としてもそこまで来た以上、引くに引けない思いが強くなっていた。

"全女"を名乗るんじゃねえ！GAEAへ本物の“殴り込み”

2002年8月24日、GAEAの本川越ぺぺホール大会。

事前に立て替えてもらったチケット代は支払った。アジャコングにモノを申しに行くわけだから、アジャの試合の時に会場内にいないと意味がない。でも、正面の入口からは入れなかった。私が行くという情報が先方に漏れて、GAEAの杉山由果社長が落ち着きのない雰囲気でキョロキョロしていた。

ここまで来た以上、さまざまな軋轢は覚悟の上。何があろうと言いたいことだけは言わないと、腹の虫が治まらない。

記者が控室から会場に入れると教えてくれ、アジャの試合まで階段に身を隠した。そして、いざアジャの試合が終わると同時に会場内に侵入し、大声で叫んだ。

「アジャ！チケット買ってきたぞ。お前、"全女"を名乗るんじゃねえぞ、コラ！」

私の存在に気づき、GAEAの選手が出てきた。私の方からも何人かの選手の顔が確認できた。

「お前、プロレスラーとしてプライドねえのか。リングでカタをつける……おい、コラ！私はここのリングでもお前と闘ってやる！」

私の気持ちは揺るがなかった。この時だけは、もし選手が全員で止めに来ようと、私は絶対に負けないほどの覚悟があった。最近、この時の映像を見たら、私の言い分を受けて、アジャがこう言っていた。

「まともな会話もできない人間とリングで会話をする気にはならない。人のところに土足で上がり込んでくるような"全女"イズムは、少なくとも私は持っていないってことです」

ちなみに、私が会場を後にする時、スタッフが耳にしていたインカムから声が聞こえた。「堀田を絶対に逃すなよ！ 絶対に捕まえろ！」GAEAの杉山社長の声だった。

「堀田さん、すみません。社長が……」「お願いですから来てください……」私のそばにいたスタッフが泣きそうな顔をしながら私の腕をつかんだ。

「私、この後、試合に行かなきゃいけないから」と、その腕を振り払った。

この日、"全女"の巡業が入っていた私はそこに向かおうと会場を離れると、私の真意を聞かせてほしいと大勢のマスコミがブワーッと追いかけてきた。

「全女を辞めたヤツが全女を名乗るんじゃねえってことだよ。ふざけんじゃねえ！」

私はそれだけ語るとタクシーに乗り込んだ。風の噂では、私を焚き付けた記者は、その後、GAEAを出入り禁止になったという……。

"全女"に残っている選手や関係者のことを考えると、いてもたってもいられなかった。私の辿ってきた"全女"での歴史が、反射的にそれを許さないと反応していた。"全女"を守り通さなければいけない、という意地や誇りの一心で、演出やヤラセなんてない、本物の"殴り込み"だった。

もし、それで警察沙汰になったとしても私は殴り込んだと思うし、逆にそうなったら、こっちの気持ちはもっと世間に広まったかもしれないと思うほど"本気"だった。

私が乗り込んでから、しばらく時が流れた。その間、関係者の間で話し合いが持たれた結果、この件はあくまで"全女"とGAEAという会社同士の揉め事ではなく、私とアジャ個人によるものとして処理されることになった。

脳震盪で動けない……それでも“全女”のために立ち上がる

翌2003年3月4日、後楽園ホール。

私は再び、GAEAの会場に単身で乗り込んだ。やはりターゲットとなっているアジャの試合が終わると、今度はリングに上がってアピールし、リング上は大乱闘になった。

「これは"全女"とは関係ない。もしこの先、私に何があろうとも、お前と決着をつける！」

リング上で揉み合いになりながら、私はそう叫んだ。

「お前の今の言葉に嘘がないんだったら、ホントにお前が個人の責任でなんでもやるって言うんだったら……社長（木村一廊代表）にお願いがあります。4月6日の横浜文体（横浜文化体育館）、10分だけ自分にリングを貸してください。ただし、堀田、お前に来る勇気があるんだったらな」

アジャの言葉はドスが利いていた。

「ああ、やってやるよ。10分でお前のこと、潰してやるよ」

2003年4月6日 神奈川・横浜文化体育館。

ついにアジャコングとの"死闘"のゴングが鳴った！しかも、最初からアジャは殺る気で来た。

もちろん、私も殺る気で行ったつもりではあったものの、アジャの気迫は私以上だった。開始早々に食らったバックドロップで頭から落ちて意識朦朧となった。完全に出鼻をくじかれ、私は思わずうずくまった。

「もしかしたら殺されるかもしれないな……」

対戦が決まった時から、無事に帰れるなんて思っていなかった。そのくらいの"覚悟"を持って、リングに上がっていた。当然、この時も一人で乗り込んでいた。リングに上がってしまえば、最後は自分しか頼れる者がいない。

アジャが強いことは知っているし、だからこそ、どうすれば勝てるのかを考えた。アジャは"全女"を辞め、私は"全女"に残った。残って"全女"を背負っている以上、向かっていく姿勢を見せなければ……。覚悟も決めていたし、これ以上ないくらいに警戒していたが、初っぱなで意識を飛ばされた。それでも、なんとか起き上がったところにアジャの裏拳がモロに私の顔面をヒットした。私は完全にノックアウト。記憶も飛び、まともに機能しなくなっていた。

このまま起きないとヤバいことになる……。

「"全女"をバカにするな！」

私の気持ちは嘘偽りなかったし、なによりこの試合は私だけのために闘っているわけではない。

ここで私が立てなかったら、「何やってんの、あいつ」で終わってしまい、本当に私はこの後、この世界で生きていけなかったかもしれない。それでも、なんとか気力で立つには立ったものの、私は文字通りのフラフラ状態に陥っていた。

ようやく意識が戻ると無我夢中で闘った。こんなことでは終われない、終われない……。まさに"必死"だった。

結局、この試合は10分では決着がつかず、そのまま延長戦に雪崩れ込んだものの、お互いが頭突きを繰り出して、凄惨な方向に進んでしまったこともあり、レフェリーのトミー蘭（現・TOMMY）さんが、見るに見かねて必死で止めに入った。

「無理無理！ ヤメろ堀田！ ヤメろって！」

トミーさんの悲痛な叫びで結果はレフェリーストップのノーコンテスト。お互いの頭突き合戦によって、私とアジャ双方の顔面は見事なまでに変形しているくらいだったから、トミーさんは止めるしかなかったのだと思う。

今思えば、アジャの言い分ももっともだとは思った。それだけ私にもアジャにも、"全女"に対する想いがあったからこそ引くに引けない感情が溢れ出てしまったのだと、私は思う。 もちろん、プロレス界には感情のわだかまりが強過ぎて、リング上に辿り着くことができない確執も過去にはたくさんあったと思うけど、私とアジャの場合は、紆余曲折あっても最後はリング上で答えを出すことができた。長与さんとGAEAの皆さんには感謝しかない。お互いの感情を剥き出しにしてぶつけ合うことができたのだから。

そして私はこの場を借りて、改めて言いたいことがある。私は、今まで闘ったなかで、誰が一番強かったかと問われたら、アジャコングと答える。

もちろん、他にも強い選手はいたけれど、それでも、彼女がいたからあの時代を熱いものにできたのは間違いない。アジャに感謝している。

