「茶煙永日香」が教えてくれる、人生に大切なこと

日常生活を取り戻し、慌ただしい時間を過ごしている方がいる一方で、「いつまで続くんだろう」と先の見えない不安を抱えている方がいるかもしれません。

そんな時こそ、自分を労ってあげてください。

「忙しい」「そんな気分になれない」と思わずに、まずは一杯のコーヒーを、一服のお茶を淹れてみませんか。

10回にわたって曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんにご協力をいただき、著書である「禅ごよみ365日」から禅語のメッセージをお届けしています。

無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えてくれるかもしれません。

今日の禅語

鉄瓶のお湯でお茶を淹れる

「茶煙永日香（さえんえいじつにかんばし）」

茶を沸かす際に立つ香りが、戸外に流れ出て、遠くまで芳しい香りがただよっている。長閑で充実した生活。

ゆったりと一杯のお茶を心ゆくまで味わう。どこまでも心穏やかになる時間です。お茶の味わいを一段と高めてくれるのが鉄瓶。骨董店などで安価なものを入手して、鉄瓶で沸かしたお湯でお茶を淹れるようにしたらいかがでしょう。香りも、風味も、舌ざわりも、まろやかな、その一杯のお茶を喫することから始める一日。いい日になりそうです。

枡野 俊明（ますのしゅんみょう）

曹洞宗徳雄山建功寺住職、多摩美術大学名誉教授、庭園デザイナー。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外から高い評価を得る。2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」選出。著書に『かかえこまない練習』（青春出版社）、『あらゆる悩みが消えていく 凛と生きるための 禅メンタル』（飛鳥新社）、『禅、シンプル生活のすすめ』（三笠書房）など多数。

