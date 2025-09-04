1945年、米軍「幻の日本占領作戦」の全容を明かす！ 米軍「九州上陸」の”オリンピック作戦”と、「本土決戦」に備えた日本軍の”知られざる攻防”【太平洋戦争】

約3年9ヵ月にわたって行われた大東亜戦争が終結して80年の節目をむかえた。戦争は1945年9月の米戦艦ミズーリ艦上の降伏文書調印式で終結となったが、その一方で準備が進められ実現寸前だった「幻の作戦」をご存じだろうか。

動員された多数の未教育兵や老兵

フィリピン決戦の雌雄を決した1945年1月、大本営は本土決戦への準備を進めようとしていた。本土決戦は、大東亜戦争の最終・最後の戦いであり、有史以来、未曾有の大作戦であった。文字どおり軍官民を挙げての総力戦であったが長大なる日本列島に大兵力を展開し、これを単一の組織で指揮統帥することは困難である。

また、離隔した関東地方、九州の重要正面の統帥を容易にするため、防衛総司令部を廃止して、3月31日、新たに第一・第二総軍司令部、第五十ないし第五十八軍司令部ならびに航空総軍司令部の臨時編成を発令した。

これら総軍以下は4月8日、戦闘序列が令せられ、4月15日、統帥を発動した。急速な大動員のため、人員・装備の充足に手間どった。しかし、編成未完のまま戦闘序列が令せられ、動員兵団は作戦軍に編入された。

しかし、戦争末期の大動員となっては、規定どおりにはいかなかった。

このころ、大部の在郷軍人はすでに召集されているので、このたびの動員には多数の未教育兵や老兵が含まれていた。

米軍内にくすぶるマンハッタン計画への懐疑

1945年5月25日、対日進攻作戦計画の大綱が示された。この作戦計画は、二つの上陸作戦からなり立っていた。

一つは、「オリンピック作戦」という呼称で、南九州に上陸して、その地区を拠点化したのち、次の作戦を準備するものであり、他の一つは、「コロネット作戦」という名称で、オリンピック作戦の成果を利用し、ヨーロッパ戦線から転用する兵力と合流し、東京を最終目標とする関東地域上陸作戦が考えられていた。

オリンピック作戦は、この段階では大統領をはじめ、多くの首脳陣の支持を得ていたが、進攻作戦のみによる最終的勝利といった図式に懐疑的なスタッフもいた。大統領特別補佐官のレーヒー提督、陸軍長官スティムソン、元駐日大使グルー国務長官代理などがそれである。

これらのメンバーは、日本を降伏させるには、武力のほかに政治および国民思潮を一体とした、総合的な対策が必要である、と考えていた。日本の国民は、武力だけで攻撃しても、ただ精神的結束を固くするだけで、抵抗を強化するという逆の面を助長すると彼等は判断していたのであった。

この時期、併行してもう一つの重大な案件が進行していた。それは、核兵器を完成し、それを戦争に実際に使用しようとする「マンハッタン計画」である。

マンハッタン計画は、最高の国家機密として、きわめて極秘裏に仕事が進められていた。そこで戦争指導の中枢である軍人たちはもとより、政界指導層も、大半の人たちは、計画の存在すら気づいていなかった。

ただ、もしマッカーサー将軍が、マンハッタン計画を知ったとしても、おそらく日本本土進攻の意見は変えなかったであろう。というのは、この時点では、核爆発が成功するかどうか、という保証は、誰もできない状態であった。技術陣の見透しとしては、爆発実験は、1946年夏以降のことと考えられていた。

このような条件を考慮すると、真面目な軍事作戦の基礎条件としては、不確定要素が多過ぎる、というのが、マッカーサー将軍等の軍事関係者のマンハッタン計画の位置づけであった。

