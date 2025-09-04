「ハラスメントを理解できない老人」が大暴走…築30年の「分譲マンション」で起きた、管理機能停止の実態

暴走する高齢組合員「本人」からの電話

国土交通省の調査によれば、分譲マンションの区分所有者のうち、70歳以上の世帯主の割合は25％を超えています。高齢化が進むなか、社会とのつながりが薄れた一部の高齢者が孤立感や不満、ストレスを背景に管理組合や管理会社に対して攻撃的な言動を取るケースが増えています。

こうした“暴走行為”は、今や業界全体で深刻な課題となっており、マンション管理の根幹を揺るがしかねない問題へと発展しています。私のもとにも、暴言を繰り返す居住者に困っている方からの相談が年々増えていますが、今回はその当事者、つまり暴言を繰り返す「張本人」からの相談でした。

和歌山県のとあるエリアにある築30年、50戸ほどのマンションに住むZ氏は、約5年前に戸建てからの住み替えで入居した元経営者。独立した息子は近県に暮らしており、妻とは同居ながらも日常生活では孤立しているようでした。

電話口でしょっぱなから「（マンション管理組合の理事から理事会への参加を）ずっと断られ続けている。なんとかしろ！」と高圧的な態度で訴えます。何事かとよくよく話を聞くと、どうやらZ氏は、理事会運営に不満があり、それを正すためにも自分が理事長になるべきだという主張でした。

具体的な不満があるのかと尋ねても、「俺を理事会に参加させろ、それができなければ理事長にしろ」、「（修繕費用として積立や、管理費として徴収したお金の）通帳を見せようともしない」など、支離滅裂なことを頭ごなしに電話口で怒鳴り散らします。

ご存じの通り、マンション管理組合の理事長は、区分所有者による総会で選出され、かつ理事会内の話し合いで決定に至るのが一般的です。理事長の選出基準は社会的な肩書が重視されることもありますが、なり手がいない場合はもちまわり制や管理会社に運営を任せるパターンもあります。

理事はほとんどが1年間の任期。その間は合理的な理由がない限り、おいそれと辞退ができず、ましてや譲るのはもってのほかです。

いずれにしても、もちまわり制のマンションでもなければ、選出もされないZ氏が、いくら「理事長にしろ」と主張したところで、それは叶いません。しかしこれらを説明しても「管理会社も理事会もやり方が間違っている」と主張は曲げず、それどころかヒートアップ。しまいには「お前がなんとか説得しろ」と命令口調で言い放ちます。

マンション管理組合の理事会には参加できない

頭ごなしの威圧と命令口調に、管理組合側も疲弊したのでしょう。当初「理事会は理事に選出された者のみが出席できる」という基本ルールとその理由を説明し、参加を断っていた理事会も、あまりの執拗さに参加を認めたそうです。しかし「それが地獄の始まりだった」と後日、関係者は振り返ります。

参加を許されて以降、積年の恨みを晴らすかのように毎回理事会に出席し、ハラスメント行為を繰り返すZ氏。なかでも執拗に「通帳の原本の開示」と「理事就任」にこだわり、これら要求に反対意見を述べると大声で怒鳴りつける始末。さらに管理会社の担当者も恫喝し、その暴走は誰にも止められない状況に陥っていました。

理事会が「理事に選出された者のみが出席できる」という基本ルールを設けているのには、れっきとした理由があります。

ひとつは、理事は居住者の代表として選出された立場であるため、理事会での議論や決定事項が住民の総意とみなされるためです。そしてふたつめは、理事以外の人物が参加すると、議論が混乱し、議案の取りまとめに支障をきたすという点、さらには、議案には居住者の個人情報に関するものも含まれるためです。

Z氏のような暴走をするパターンは一般的には想定外としても、マンションには年齢も年収も家族構成も多種多様な人たちが暮らしているため、それぞれの価値観で主張されては、決まるものも決まりません。そういった意味でも理事は重責が伴っています。

Z氏が「理事長にしろ」と執拗に迫り、「支払っている管理費がどう使われているのが分からないから、通帳原本を見せろ」といくら声高に主張しても、じつのところ、会計口座は「無通帳方式」で、紙の通帳は存在しないため、簡単に開示はできず、理事がこれらを丁寧に説明しても堂々めぐりを繰り返していました。

…つづく＜理事会は全滅、管理会社も撤退…暴走老人が跋扈する、築30年の「分譲マンション」が直面した崩壊の結末＞では、このZ氏を野放しにしたマンションが辿った末路を明かします。

【つづきを読む】理事会は全滅、管理会社も撤退…暴走老人が跋扈する、築30年の「分譲マンション」が直面した崩壊の結末