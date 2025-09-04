猛暑が引き起こす「いきなり台風」がヤバい…！「発生から２時間で本州上陸」そのとき日本に起きること

前編記事『「猛暑の原因はメガソーラー」という噂も出ているが…専門家に聞いた「この暑さはいつまで続くのか」』より続く。

注意したい日本近海で発生する台風

９月に入ってもなお、猛烈な暑さが収まらない。8月は全国で猛暑日の記録を更新し、エアコンの購入や修理の依頼も相次いだ。気象庁の発表によると、この暑さはしばらく続き、10月までは平年より気温の高い日が続く見込みだ。

前参議院議員で防災士・気象予報士のおくむら政佳氏は「条件がそろえば9月でも40度近くまで気温が上昇する恐れがある」と警鐘を鳴らす。

まだまだ注意したいのが熱中症。東京消防庁によると、都内で熱中症の疑いで搬送された人は6月から8月までの間で8341人（8月31日現在）。過去最多を更新した。

ただ、この異常な暑さがもたらすリスクは熱中症に留まらない。大雨や台風による被害の発生も高めている。前出のおくむら氏が続ける。

「温度は上がれば上がるほど、空気中の水蒸気量が増え、大雨を降らせるパワーを持つ雲を作ります。いわゆる“これまで経験したことがないような局地的な大雨”が発生するのです」

この暑さは、「線状降水帯」や「ゲリラ豪雨」を引き起こす雲を生み出す要因となりうるわけだ。

線状降水帯は複数の積乱雲が線状に連なって形成され、広範囲に長時間大雨を降らせる。これにより下水が排水能力を超えて住宅地が浸水したり、河川が氾濫したりする被害が頻発している。今年8月も熊本県熊本市などで線状降水帯による冠水被害が発生した。過去には大雨が地下室に流れ込み、女性が死亡する事故も起きている。

「さらに注意が必要なのが台風です。近年は台風の特徴が変化し、威力が増したり、日本近海で発生するものもあります」（前出・おくむら氏）

台風は26〜27度の海面水温の海で発生する。通常は赤道付近で発生した熱帯低気圧が、発達しながら1週間ほどかけて日本本土に接近することが多かった。

それが最近では沖縄近海、八丈島近海など日本の近くで発生し、一気に日本に上陸するタイプのものもある。

これらは“いきなり台風”とも呼ばれ、過去には発生からわずか2時間で本州に上陸したものもあった。

発生からわずか28時間で三重県に上陸

「1999年の台風16号は鹿児島の志布志湾で発生し、その2時間後には宮崎県南部に上陸しました。勢力は小さいものでしたが前線と組み合わさったことで、大雨を降らせ、土砂災害や河川の氾濫などの被害が出ました。2019年7月の台風6号は沖縄より北の緯度で発生した珍しいタイプの台風。わずか28時間で三重県に上陸したんです」（災害事情に詳しいライター）

こうした“いきなり台風”は過去にもたびたび発生してきたが、今年も例外ではない。

8月21日に鹿児島県の西90キロの海上で台風12号が発生した。沖縄本島上空を北上していた熱帯低気圧が鹿児島近海で勢力を増し、台風に成長。鹿児島県や宮崎県を横断した台風は局地的な大雨を降らせ、冠水や土砂災害など多くの被害を出した。

原因は沖縄より北の海面水温だ。平年より1度ほど高く、30度前後だったことで台風に発達したのだ。気象庁の発表によると関東から九州にかけての広い範囲で海面水温は27〜30度となっており、これから先も熱帯低気圧が突然台風になる可能性は十分にあるという。

こうした“いきなり台風”の発生を後押ししているのが、今年の記録的な暑さがある。

避難中に熱中症で搬送された人も

「今年の暑さは地球温暖化など複数の原因が重なったことで発生しました。地球温暖化は気温だけではなく、日本近海の海水温も高めています」（前出・おくむら氏）

従来なら台風への備えに1週間ほどの猶予があったが、「今後は対策が間に合わない可能性もある」と氏はおくむら氏は指摘する。

そのため、日ごろから食料や水、必要な物資の備蓄、避難先の確保、家の修繕など行っておく必要がある。特に重要なのが「災害時の熱中症対策」だ。

猛暑によるリスクは大雨や台風被害だけでなく、停電や避難生活を通じて熱中症にも広がる。

これまで災害現場で問題になっていたエコノミークラス症候群と同じように、避難先で命を落とす危険もある。

7月30日、カムチャッカ半島近海でM8.7の巨大地震が発生、日本国内でも津波警報が発令、各地で津波が観測され、大勢の人が猛暑の中、長時間の避難を余儀なくされた。このとき、避難中に11人が熱中症の症状を訴え、病院に搬送されている。

避難先に向かうため炎天下を長時間歩いたり、着いた先の体育館や公民館にエアコンがなかったり、風通しの悪い場所だったり、多くの避難民でひしめき合うことや屋外で待機することもある。なにより長時間停電する可能性もあるのだ。

停電で熱中症リスクも増える

停電が続けば熱中症リスクがさらに高まる。その深刻さを語るのが2012年に台風費被害を経験した東京都の会社員、金城さくらさん（30代・仮名）だ。

金城さんは2012年9月に発生した台風17号で自宅が3日以上停電した経験というる。

この台風は沖縄県を通過し、那覇市で最大風速61.2メートルを観測するなど猛威を振るった。沖縄電力管内では全供給世帯約58万戸（当時）の過半数を超える33万世帯が停電するなど多くの被害が出た。

「停電が続き、一番大変なのは暑さです。雨風が強い時は窓を開けることもできず、台風が去った後は猛烈な暑さに苦しみました」（金城さん）

結局、金城さんは家族と共に電気が回復した親戚の家に避難したという。

「私は沖縄出身ですが、沖縄よりも東京のほうがずっと暑いです。この暑さの中、台風はもちろんですが何らかの理由で停電してエアコンが使えなくなったら…と考えるととても恐ろしい。少しでも涼しくなるようなグッズも備えておこうと思いました」（前出の金城さん）

実際、停電が長引くと熱中症リスクの深刻さは一層高まる。

前出のおくむら氏によると「この暑さは来年以降も続くでしょう」という。

そのため、日ごろの熱中症対策はもちろん、災害時の熱中症対策についても備える必要がある。避難先についても指定された避難所にエアコンがなければ被害がなさそうな親戚宅にあらかじめ避難をしたり、自宅で避難する場合は少しでも風通りのいい場所に集まれるよう、事前にチェックや工夫をしておきたい。

酷暑が引き起こす別の災害。命を守るために何をすべきか――台風シーズン到来を前に考えていきたい。

