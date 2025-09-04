太平洋戦争で一体化した新聞と軍部…意外と知らない、戦争中の新聞社「検閲」のしくみ

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。）

検閲法規

検閲と「不許可」写真とは切り離すことができない。検閲の先がけとなった法規は、日清戦争で軍事情報が漏洩していたことから始まった。下関条約締結から4年後の1899年に、「要塞地帯法」や「軍機保護法」が制定されたのである。

こうした軍事機密の漏洩に対する警戒は、日中戦争が起こると、劇的に変化していく。まず1937年8月に「軍機保護法」が全面改正され、「軍事上ノ秘密」がより明確にされる。軍隊の機密や稜線や水平線などの地形情報以外でも、死体、凌辱、捕虜など国際世論に影響するもの、重傷兵、飢餓など戦意喪失を促すものなどが検閲の対象となった。

また、その翌年には「国家総動員法」が制定され、これに準じて1939年6月にはスパイによる軍事資源の漏洩を防ぐために「軍用資源秘密保護法」が公布される。さらに1941年3月には、「軍機保護法」が再び改正されて、秘密漏洩などの違反者に対する罰則が強化された。

新聞紙面に対する規制は、1941年1月11日に公布された「新聞紙等掲載制限令」を挙げておく必要がある。これは、「国策の遂行に重大なる支障を生ずるおそれのある事項」として、それまでの軍事機密だけでなく、外交や財政経済政策などの情報も含まれていた。太平洋戦争勃発前に、すでに検閲が強化されていたことがわかる。

さらに、1941年9月27日には、空襲対策として、「国土防衛中防空に関する新聞掲載許否判定要領」も改訂され、空爆に対する警戒を促した。

このように、時代と共に、検閲の対象となる機密の内容や範囲は変化していった。

新聞社内でも、自社検閲のシステムが設けられ、新たに「検閲課」が設置される。東日は、1940年9月に検閲課を設けて、「検閲週報」を発行した。さらに戦争が激しくなると、整理部内に検閲課が作られ、専門的に検閲を担当するようになった。そこでは「作戦帳」などを作って、当局の検閲にかからない対策が練られた。

太平洋戦争が起こると、新聞社は軍部への忖度をはかる機関になったというよりも、むしろ軍部と一体化した広報宣伝機関になったというほうが正しい。

戦後になっても、そのことを認めない新聞社がどれほど多いことか。新聞社の社会的責任はきわめて重いのである。

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

