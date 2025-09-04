〈「あなたの夫と付き合った子は優勝する」不倫されたプロゴルファー妻にJLPGA理事が発した驚愕の“不適切発言”〉から続く

いわゆる「トリプルボギー不倫」報道により、女子プロゴルフ界に衝撃が走ったのは今年3月のことだった。

【画像】悲痛な胸の内を明かした淺井咲希プロ27歳。渦中の女子プロ選手たちも…この記事の写真を全て見る

「週刊文春 電子版」が「有名女子ゴルファー3人とトリプルボギー不倫した男」と題した記事を3月5日に配信し、淺井咲希プロの夫であるキャディの栗永遼氏が、女子プロ三選手（川粼春花プロ、阿部未悠プロ、小林夢果プロ）と不倫関係にあったことが発覚したのだ。



栗永遼キャディ（本人SNSより）

「ギャラリーからの目が怖くて……」

その淺井プロが久しぶりにレギュラーツアーに参戦した試合が「CATレディース」（8月22日から24日開催）だった。騒動から半年近くが経過し、いま何を思うのか。淺井プロは「週刊文春」の独占インタビューに応じた。

◇◇◇

