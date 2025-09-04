都市部では”児童労働”が復活しかけ、工場では人の代わりにロボットが…急速にデフレが進む中国で起こっている大問題

前編記事『大手4社の純利益を足しても“日本製鉄1社”に勝てない…株高もどこ吹く風、中国を襲う大不況の悲惨な実態』で見てきたように、世界的な株高の波は中国にも訪れたが、結局のところ長期低迷が続く不動産市況は改善していない。そんな不動産市況を背景に民間企業の業績低迷も続いている。

いびつなコストカット

民間企業によるコスト削減の動きも強まっている。

中国ではこのところ「消灯工場」が話題だ。

消灯工場とは、薄暗い照明のみでロボットが人間の助けを借りずに淡々と作業をこなしている工場のことを指す。たしかに人間が照明を落として退出できるほど操業を完全に自動化すれば、コストダウンに寄与することは間違いない。だが、製造業分野の失業者が増加し、雇用不安から消費がさらに冷え込むことになるだろう。

中国政府自身もリストラを進めようとしている。

中国政府は8月に入り、行政の効率化を図るため、冗長な公文書の作成や無駄な会議を減らすことを指示した通知を発出した。景気低迷の不満の矛先が共産党や政府に向くリスクを軽減する狙いがあるとされているが、「笛吹けど踊らず」だ。

公務員のやる気が激減

中国メディアは「地方政府では他地域の公文書をそのまま流用する、いわゆる『パクリ』が横行している」と非難している。人員不足と賃下げのせいで士気が下がった現場の公務員の投げやりの姿勢をみるにつけ、国民の怒りは募るばかりだろう。

中国政府の無神経ぶりも気になるところだ。

中国税関当局は8月25日、「過去5年間に中国国境で合計６億人の感染症検査を行い、18万件以上の感染事例を検出した」とゼロコロナ政策の成果を強調したが、これほど国民の神経を逆なでする声明はないだろう。中国の景況感は一気に悪化させたゼロコロナ政策は国民にとって悪夢以外の何ものでもないからだ。

中国経済の不振を体現するデフレもとどまるところを知らない。

デフレ圧力の大きさを表すGDPデフレーターは今年第2四半期に前年に比べ1.3％下落した。下落率は東日本大震災後の日本は2011年第4四半期に記録した1.4％の下落に匹敵する水準だ。

都市部で大問題が起こり始めている

値引き競争が特に激しいのは、フードデリバリー業界だ。

大手の美団が27日に発表した第2四半期の純利益は前年比89％減の14億9303万元（約300億元）に落ち込んだ。売り上げは堅調だったものの、アリババグループやJDドットコムとの値下げ競争の激化が響いた形だ。

値下げは消費者にとって福音だが、フードデリバリー業界の労働環境は悪化するばかりで、スキャンダラスな事態まで発生している。

広東省深圳市内の巨大電気街では、バイクに乗ってやってきたフードデリバリーの配達員から2次元コードを首にぶら下げた10歳前後の子供たちが商品を受け取り、元（約24円）の代金と引き換えに商品を注文者に届けるやり方が常態化している。

高度成長により中国の都市部で児童労働がなくなったと思われていたが、これが復活しつつあることに関係者は衝撃を受けている。

