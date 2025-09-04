熱帯低気圧から変わった台風第１５号が、５日午前中に徳島県に最も接近する見込みです。



徳島県では、４日夜のはじめ頃から５日朝にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。



徳島県では、４日夕方から５日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



（9月4日 6：10）



［台風］

台風15号は４日午前３時、奄美大島の東約１４０キロにおいて、熱帯低気圧が台風第１５号になりました。





台風は１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。台風第１５号は、徳島県には５日午前中に最も接近する見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、徳島県では大気の状態が非常に不安定となっています。［雨の予想］徳島県では、４日昼過ぎから５日昼前にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。４日夜のはじめ頃から５日朝にかけては、警報級の大雨となるでしょう。４日に予想される１時間雨量は多い所で、北部 ５０ミリ南部 ６０ミリ５日に予想される１時間雨量は多い所で、北部 ５０ミリ南部 ６０ミリ４日６時から５日６時までに予想される２４時間雨量は多い所で、北部 ２００ミリ南部 ２５０ミリその後、５日６時から６日６時までに予想される２４時間雨量は多い所で、北部 １００ミリ南部 １２０ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。［風の予想］徳島県では、４日昼過ぎから５日夕方にかけては海上を中心に強い風が吹く見込みです。４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北部 陸上 １２メートル （２５メートル）北部 海上 １５メートル （２５メートル）南部 陸上 １２メートル （２５メートル）南部 海上 １５メートル （２５メートル）５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北部 陸上 １３メートル （２５メートル）北部 海上 １８メートル （２５メートル）南部 陸上 １３メートル （２５メートル）南部 海上 １８メートル （２５メートル）［波の予想］南部では、４日昼過ぎから夜遅くにかけて、うねりを伴った高波となり、５日未明から昼過ぎにかけてはしけるでしょう。北部でも、５日未明から夕方にかけてうねりを伴った高波となる見込みです。４日に予想される波の高さ北部 ２．５メートル うねりを伴う南部 ３メートル うねりを伴う５日に予想される波の高さ北部 ３メートル うねりを伴う南部 ４メートル うねりを伴う［防災事項］低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。（9月4日 6：10）