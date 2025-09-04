明治日本を旅したイギリス人女性が秋田県で体験した「外国人宿泊拒否」…「外国人には日本人より高い料金を科しても良い」と考えた理由

外国人を泊めるときに課されていた規制

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

例えば、バードは通訳の伊藤と現在の秋田県を旅しています。白沢に到着するなり、バードに不運が降り注ぎます。その時の様子を同書より引用します（読みやすさのため、改行など編集しています）。

＊＊＊

苦労の末ここに着き、道路がこれ以上は通れないことがわかっているだけに、わたしは宿のあるじと伊藤の怒りのこもった長いやりとりにいらいらしました。

そのやりとりのあいだ馬の荷は下ろさないままで、結局宿のあるじはわたしを泊めるのを断りました。先週警官が巡回してきて、外国人を泊めるときは先に最寄りの警察に知らせなければならないとの通達があった、最寄りの警察はここから3時間もかかるというのです。

わたしは通行証は勅令を受けて帝国政府から発行されているのだから、秋田県の役所はいかなる県の条例をもってしても勅令を覆すことはできないと言いました。

ところが宿のあるじは規則を破れば、罰金を科され、営業許可を取り消されてしまうと言います。これまで白沢には外国人がひとりも宿泊したことがないと彼は言いましたが、さらに、外国人が宿を求めてくるのはもう勘弁してもらいたいとつけくわえたのはまちがいないと思います。

わたしは通行証の写しを取り、特別の使者を送りました。自分の権利を主張してこのかわいそうな宿のあるじに厄介事を背負い込ませれば、深く後悔することになるにちがいありませんでした。

するとあるじは大いに狼狽しつつ、わたしにひと部屋与えてくれました。片側が村に、もう片側が池に面した部屋で、まるで蚊においでとでも言うように、一部池の上に張り出しています。どうして日本人は汚い水でいっぱいの穴を家屋の装飾物と見なせるのか、わたしにはさっぱりわかりません。

宿屋のあるじたちというのは、思うに、多かれ少なかれ商売にうんざりしています。実のところうんざりしているのは規制に対してで、細かな規則のわずらわしい変更が際限なくあるのは新体制の欠点です。

ほぼ毎週新規の通達が数多く発せられ、農民の鈍くて当惑した頭では一回分も理解できないうちに、もうつぎのが発行され、しかも警察は違反者を目ざとく見つけてしょっぴきます。

宿屋のあるじはすべての旅人の氏名と旅行目的地ばかりか、その前の宿泊地も帳面に記録しなければならず、この帳面は毎月警察が家宅訪問するたびに呈示しなければならないのです。

外国人の場合、ことに悩みの種となるのも当然で、特別に負担がかかり、通行証の写しを二部取るという手間がかかるうえ、「当局の許可なく外国人に宿泊設備を提供した者、または宿泊させた」者は罰金を科され、罰金を支払わない場合は鞭打ちの刑に処せられるのです。

こういった特別なわずらわしさはべつとしても、わたしは宿屋の経営者が外国人に対しふつうより高い料金を課してもかまわないと思います。なぜなら日本人なら6人から8人が嬉々として納まる部屋一室を外国人はひとりで占領し、室内で水を使えるよう要求したり変な料理を変な時間につくったりと、全般に日本人より迷惑をかけるのですから。

＊＊＊

さらに〈明治時代、イギリス人女性が「日本の村」を見て絶句した理由…「親切だけど、道徳観念はとても低い」「不潔さの極み」〉の記事では、バードが日本の村を旅した際の体験について書かれています。

【つづきを読む】明治時代、イギリス人女性が「日本の村」を見て絶句した理由…「親切だけど、道徳観念はとても低い」「不潔さの極み」