TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃ（25）が4日までにインスタグラムを更新。自身の体調の変化について言及した。

自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅな（19）と当時パートナーだった「たいちくん」こと齊藤太一氏の不貞行為騒動をめぐり、精神的苦痛に苦しんでいた。体重減の歯止めが利かず、体重は37キロ、ウエストが47・6センチと公表。「細すぎる」と話題になっていた。

今回は自身のダンスの動画をアップした上で「ストレスで初めて女の子の日が来なくなった」と明かした。ゆりにゃの告白に対し「細いのにさらに痩せましたね 心配です」「いっぱい食べてください」「めちゃめちゃ心配です..。体も心も休ませてあげてください、だいすきですゆりにゃ様」などと書き込まれていた。

ゆりにゃの元パートナー齊藤氏とは現在、絶縁中。齊藤氏は8月31日午後に「タトゥー勝手に彫ってごめんね」と書き出し、ゆりにゃの本名とみられる「YURIKA」と腕に彫ったタトゥーの写真を公開。「死ぬまでゆりかだけを愛し想い続ける、ゆりかの純粋無垢な心を裏切ってしまったことへの僕なりのけじめです。毎日ゆりかにLINEで愛を伝えてるけど 気持ち伝わってるかな？永遠の愛だって 分かって欲しい。本当に心の底から愛してる」などとつづっていた。

ゆりにゃは齊藤氏の当該投稿を引用する形でストーリーズを更新。「バケモノめ。ゆりかを失った現実と共に 一生苦しみなさい。お前は、100倍にして ゆりかのお金を返しなさい」と反応した。

齊藤氏はその後、ゆりにゃのインスタグラムの投稿を引用し、Xで「ゆりかがやっと反応してくれた… 凄く嬉しくて涙が止まらないよ。太一くんのツイート見てくれてたんだね。115,000,000円頑張って返すからね」などとつづっていた。