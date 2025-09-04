炭治郎の「黒と緑の市松模様」をはじめ、『鬼滅の刃』の羽織の柄は商標登録できるのか

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

着物の柄を商標登録できるのか？

『鬼滅の刃』は、世界的に大人気となった吾峠呼世晴による日本の漫画作品である。2016年から2020年にかけて『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、2019年4月にテレビアニメ化された。大正時代を舞台に、主人公である「竈門炭治郎(かまど たんじろう)」が、鬼となってしまった妹「竈門禰豆子(かまど ねずこ)」を人間に戻すため、仲間たちとともに、「鬼舞辻無惨(きぶつじむざん)」率いる鬼たちを倒していくというストーリーである。

2020年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によるコロナ禍だったが、同年10月に公開された劇場アニメ『無限列車編』の国内での興行収入は404.3億円に達した。スタジオジブリ制作の劇場アニメ『千と千尋の神隠し』の記録を上回り、日本歴代興行収入第1位となったのである。この人気にあやかろうと、『鬼滅の刃』を想起させる商品も世にあふれるようになった。

特に目に付いたのが、主人公の炭治郎の着用していた羽織の柄である「黒と緑の正方形を互い違いに並べた市松模様」である。実際に、筆者が当時の生活圏であった仙台駅周辺の100円ショップを訪れたところ、黒と緑の市松模様があしらわれたポーチを見つけた。一見して明らかに『鬼滅の刃』とは無関係の業者による商品であった。「パクリ商品」と思われなくするための工夫なのか、白と赤の市松模様のポーチも一緒に売られていた。

このような商品が氾濫する状況に危機感を抱いたのか、『鬼滅の刃』の版元である集英社は、商標権による保護を求めて、2020年4月から6月にかけて立て続けに商標登録出願を行った。

具体的には、「鬼滅の刃」の文字商標（商標登録第6260437号）やロゴの商標（商標登録第6264744号）のほか、「炭治郎」（商標登録第6397480号）や「禰豆子」（商標登録第6397481号）といった主要キャラクターの名前、そして、炭治郎の「黒と緑の市松模様」の羽織の柄や、禰豆子が着用する「麻の葉文様」の着物の柄など、主要キャラクターの着衣の柄を図形商標として出願したのである。

ちなみに、商標法で定義される商標には、こういった通常の商標に加えて、後述する「立体商標」「音商標」「位置商標」のほか、「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」がある。

「本書を読む前に」の「知財マトリクス」で示したように、国が権利を付与することで商標権が発生する。そのため、商標権を取得するためには商標登録出願をして審査を受ける必要がある（審査は特許庁の審査官が行う）。

また、原則として出願日から2週間程度経過すると出願内容が一般に公開される（出願公開）。その内容は、産業財産権情報の検索・閲覧サービスである「特許情報プラットフォーム」（J-PlatPat）で検索できるようになる。また、X（旧Twit-ter）には、最新の出願公開の概要を投稿する「商標速報bot」という非公式botのアカウントもあり、それをフォローすれば最新の商標登録出願について確認することが可能だ。

『鬼滅の刃』の着物の柄に関する一連の出願は同年7月7日に出願公開された。そして1週間後の同月14日に「商標速報bot」がその情報を投稿すると、同日中にゲーム情報発信サイト「GAME Watch」（ゲームウォッチ）が、「『鬼滅の刃』でおなじみのデザインを集英社が商標出願！」という記事を第一報として流した。

炭治郎の「黒と緑の市松模様」と禰豆子の「麻の葉文様」が伝統的に広く用いられてきた柄だったことから、ネット上で懸念の声も上がり始めた。4日後の同月18日には、弁護士ドットコムに「『鬼滅の刃』キャラの羽織柄が商標出願、ファン困惑『伝統的な着物の柄なのに…』」という記事が掲載され、それがYahoo!ニュースにも転載された。

ただ、ここで誤解してはいけないのは、この時点では単に出願されているだけで、登録されているわけではないということだ。

図に示すように、特許庁の審査で審査官が「登録査定」を出し、出願人が登録料を納付することで商標登録され、初めて「商標権」が発生する。そして商標権の発生から2週間程度で登録の事実を一般に知らせる商標公報が発行される。

一方で、審査中に審査官が拒絶すべき理由を見つけた場合は、出願人に対して「拒絶理由通知」を行い、出願人には「意見書」による反論などの機会が与えられる。それによっても「拒絶理由」が解消されなければ、「拒絶査定」が出される。出願人がその結果に不服があれば、「拒絶査定不服審判」（審判官による判断）、さらに「審決取消訴訟」（裁判官による判断）で争うことができるという流れとなっている。

単に出願されただけなのか、登録に至っているのか、この違いはとても大きい。だが、商標の「炎上」騒動ではこの重要なポイントが認識されていないことが非常に多い。

また、登録商標はそれを付ける商品・サービスとセットで登録されるため、出願時に商標を付ける商品・サービスを指定する必要がある（指定された商品のことを「指定商品」、指定されたサービスのことを「指定役務」という）。『鬼滅の刃』の着物の柄に関する一連の出願については、マウスパッド、キーホルダー、荷札、筆箱、かばん類、財布、被服、履物、おもちゃ、人形などの商品が指定されている。つまり集英社が商標権者（商標権を有する者）となった場合でも、同社が独占的に登録商標を使用できるのは、これらの「指定商品」に限られることになる。登録されたからといって、模様としての着物の柄そのものが独占できるわけではないのだ。

さて、これら一連の出願については、翌年5月28日に、特許庁がひとまず結論を出した。冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎の着物の柄の画像については「登録査定」を出した一方で、炭治郎、禰豆子、我妻善逸の着物の柄の画像については「拒絶理由通知」を出したのである。単純な柄のほうが拒絶され、複雑な柄のほうが登録された。

それでは、どのような理由で審査官は拒絶したのであろうか？ 炭治郎の市松模様の柄について出された拒絶理由通知には以下のようなことが書かれている。

……本願商標……は、……いわゆる「市松模様」の一種と理解されるものですから、全体として、装飾的な地模様として認識されるにとどまり、かつ、その構成中に自他商品の識別力を有する部分を見出すこともできません。そうしますと、本願商標は、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当です。

「需要者」とは、消費者や取引者のことである。要するに、消費者や取引者が黒と緑の市松模様が描かれた商品を手にしても、それがどこの誰から提供されたものなのかわからない、と言っているのだ。このように自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別できる「目印」としての力、いわゆる「識別力」がない商標は登録することができない。「目印」としてまったく機能しないものは、そもそも登録すべきではないからだ。

具体例を挙げると、商品「みかん」について商標「みかん」、商品「りんご」について商標「アップル」など、その商品・サービスを示す普通名称は他人の商品・サービスと区別できる「目印」とはならないので登録することはできない（商品「電子計算機」について商標「アップル」を登録することは可能である）。

また、商品「清酒」について「正宗」という商標はよく使われているし、サービス「理髪業」について「赤青白の帯がグルグル回る渦巻きの看板」を商標として使うことも業界常識となっている。このようにすでに同業者間で広く使用されているものも、他人の商品・サービスと区別できる「目印」とはならないので登録できない。

そのほか、商品「埼玉県産の野菜」について商標「埼玉野菜」、商品「有機ELテレビ」について商標「高精細」、サービス「クリーニング」について商標「きれい」なども、単に商品・サービスを説明しているだけなので「目印」とはならない。ありふれた名字である「佐藤」「高橋」や、「○」「△」「Z」「12」などを普通に用いられる方法で表示しただけのシンプルすぎるものや、「福岡に行ってきました」などのキャッチフレーズも同様である。それと同じ理屈で、黒と緑の市松模様も「目印」とはならず、識別力がないと判断されたのである。

審査官は岩手県一関市にある「京屋染物店」のウェブサイトの記載にも言及している。

市松模様は……元々は石畳のような柄だったため、「石畳」と呼ばれていました。江戸時代中期に、「佐野川市松」という歌舞伎役者が舞台でこの模様の袴（はかま）を着ていたところ、当時の女性の間で大流行しました。それ以来、「市松模様」と呼ばれるのが一般的になっています。……市松模様は、その柄が途切れることなく続いて行くことから、繁栄の意味が込められています。市松模様はその「繁栄」の意味から、子孫繁栄や事業拡大など縁起の良い模様として沢山の人に好まれています。

（京屋染物店のウェブサイト「市松模様の意味」2018年2月23日）

禰豆子と善逸の着衣の柄の出願についても、「全体として、装飾的な地模様として認識されるにとどまる」として、識別力がないとの理由で拒絶されている。

だが、集英社はあっさりとは諦めなかった。これら3件のすべてについて意見書で反論したのである。たとえば、炭治郎の着衣の柄については、複数の長方形が含まれ、周囲に黒色の枠線が配され、商標全体として正方形の図形商標となっているので「単なる地模様」や「装飾的な地模様」ではないというのだ。しかしながら、かなり苦しい主張であることは明らかで、「普通に使用されている装飾的な図柄」を超えていないとの理由から「拒絶査定」が出されている。

