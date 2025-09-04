60代バツなしおひとりさまの少女漫画家、デビュー40年目に告白する「衝撃の事実」!?

2025年にデビュー40周年を迎える漫画家・小説家の折原みとさん。SNSでは「40周年おめでとう！」の声が飛び交い、100万部を超えるベストセラー『時の輝き』や『アナトゥール星伝』の思い出を語るファンの投稿が続々と集まった。

現在61歳の折原さんは、2025年から新たに「mito／60代バツなしおひとりさま」というインスタグラムを開設。音声配信Voicyを始め、59歳からは弓道にも挑戦。デビュー当時から変わらぬ行動力で、新しいことにどんどんチャレンジしている。

そんな折原さんが、60代バツなしおひとりさまになるまでと、現在のリアルを綴る連載「折原みとの『60代おひとりさまの本音』」がスタート！ 第1回のテーマは“恋愛”。20代・30代は昼も夜も仕事一筋だった折原さんが、60代になった今、これまでの恋愛や、今の恋愛観について赤裸々に語る。

61歳、バツなしおひとりさまライフ

折原みとです。

なんと、今年で漫画家デビュー40周年！！

え？ 40年……？

40年といえば、その頃に生まれた方が、今40歳ということだ。

こんなに長い間、よく仕事を続けてこられたものだと、我ながら驚いている。

21歳で漫画家デビューした私は、その2年ほど後に児童小説で小説家デビューし、当時は、「少女小説」と呼ばれていた、ラノベの元祖のようなティーン向け小説を書くようになった。

以来、漫画と、小説の二本立て。

エッセイ、絵本、料理レシピ本、なぜかCDまで。様々な仕事にチャレンジさせていただいてきた。

私生活では、30代前半で東京から地方に移住し、大型犬との暮らしを始めた。

仕事一筋だった20代のツケを払うように、免許や資格を取り、習い事に励み、海に山に田舎にと、多拠点生活で飛び回るようになった30代以降。

仕事も私生活も充実していて忙しく、ふと気がつけば、バツなし独身のまま60代に突入していた。

最近では、インスタで「mito／60代バツなしおひとりさま」というアカウントを立ち上げ、「バツなしおひとりさまライフ」を積極的に発信している。

仕事や出産をするのが当たり前……という固定観念に縛られることはない。

生き方は人それぞれ。正否や優劣をつけることはない。

どんな人生でも、自分の責任において、自分らしい幸せを築いていけばいい。

60代になって「おひとりさま発信」を始めた理由は、以前、FRaU webの記事でも書かせていただいた。

とはいえ、その心境に至るまでには、私にもそれなりにいろいろなことがあった。

仕事と恋の両立に悩んだこともあるし、結婚を考えたことや、子供が欲しいと思ったこともある。

社会や仕事の場で、長年経験してきたこと。

ひとりで生きていく上で直面する問題や責任に、どう対処し、乗り越えてきたのか。

デビュー40周年という節目に、この連載で、赤裸々に語ってみたいと思う。

実は「恋愛下手」なんです

さて、その1回目のテーマは、「恋愛」。

少女漫画や小説に「恋愛」はつきものだ。

私も今まで、数々の恋愛を作品中で描いてきたが、その作家本人が、バツなしおひとりさまだということに、驚く方も多いだろう。

しかし！

白状してしまうが、実は私、昔からあまり「恋愛体質」ではなかったのだ。

いや、むしろ、「恋愛下手」と言ってもいいくらいだ。

デビュー40年目にして明かす、衝撃の事実……！？

もちろん、「恋愛」は素敵なことだ。

だが、「恋愛至上主義」が苦手なのだ。

恋の駆け引きとか、三角関係のゴタゴタとか、浮気とか不倫とか、心底どーでもいい。（暴言）

「恋愛以外にも、大事なことはいくらでもあるだろ〜！！」と思っているのが本音。

世間的には「恋愛モノを書いている作家」というイメージが強い私だが、自分自身は、昔からあまり「恋愛モノ」を書いているという意識がない。

「恋愛」は、物語の中にあって当たり前の要素だが、実は、作品のテーマは他にある。

例えば、「夢を持つこと」や「命と向き合うこと」。

「生きること」や「人生の幸せ」がテーマになることもあれば、「戦争」や「差別」などの問題を問いかけるために作品を書くこともある。

しかし、そんなテーマをそのまま突きつけたのでは、説教臭くなってしまう。

そのため、読者さんたちに楽しんで読んでいただくために、「恋愛」でテーマを包み込み、物語を彩るのだ。

「愛」は、どんな作品の中にも存在する普遍のテーマだが、それは、男女の恋愛に限らない、もっと根源的なもの。

デビュー以来40年間、ずっとそんな気持ちで作品を書いてきた。

そんな私にとっては、実生活においても、「恋愛」は最優先事項ではなかったのだ。

むしろ、仕事や夢、友達や犬の方が大事だったりする。

恋愛よりも大切なこと

多忙を極めていた20代の頃、お付き合いをしていた人はいても、常に仕事の方が優先だった。

いつも締め切りに追われていたので、デートの約束をしていても、仕事が終わらずにキャンセルしてしまうことも多かった。

相手の方には申し訳ないが、デートより仕事の方が大事だったのだ。

原稿が間に合わなければ、出版社や編集さんに多大なご迷惑をかけるし、何よりも、読者さんたちに申し訳ない。

当時、私は10代の女の子向けの少女小説を書いていた。

小、中学生の女の子たちが本の発売を待ちわび、お小遣いを握り締めて、発売日に本屋さんに走ってくれていたのだ。

締め切りに間に合わず本の発売が遅れれば、読者さんたちをガッカリさせてしまう。

「仕事と恋の両立に悩んだこともある」と前述したが、すみません！嘘つきました。

本当は、悩む余地もなかった。

圧倒的に、恋よりも仕事優先！

「仕事とオレとどっちが大事なの？」と言う男性はさすがにいなかったが、もしもそう訊かれたとしたら、答えは明白だ。

はっきり言って、私にとっては、ひとりの「彼氏」より、何十万の読者さんの方が大事だったのだ。（そのわりには、締め切りに間に合わないことも多かったが……）

どんなに心の広い広い男性でも、何度もドタキャンが重なれば、次第に気持ちは離れていく。

そんなこんなで、仕事に夢中で恋愛を後回しにしまくっていた、20代から30代の頃の私。

仕事を言い訳にはしたくないが、一般に「結婚適齢期」と言われる年頃に仕事一筋だったことは、「バツなしおひとりさま」が出来上がった理由のひとつでもある。

今、その頃のことを後悔する気持ちは全くない。

が、他の何を投げ捨ててもいいと思えるほど、恋愛に一直線になれる方に対して、少し憧れを持っているのも事実だ。

それほどまでに、好きになれる人と出会えたら、それは幸せなことに違いない。

私は、まだそういう相手に巡り会っていないのか？

はたまた、恋愛感度が低いだけなのか……？

どちらにしても、あまり「恋愛体質」でないことは確かだ。

恋愛や結婚をしなくても人生は楽しい

「恋ができない私は、おかしいの？」

「結婚できないのは、私が悪いんでしょうか？」

時々、SNSでこんな投稿を見かけることがある。

いやいや、そんなことはない。

人生の優先順位は、人それぞれ。

「恋愛」や「結婚」よりも、大切なことがあってもいい。

それは、「仕事」かもしれないし、「夢」や「趣味」「家族」の場合だってある。

例えば、結婚よりも「推し活」や「ひとり時間の楽しみ」「親の介護」を優先する方だって、たくさんいらっしゃるだろう。

「恋」じゃなくても、「愛」は、きっと誰の心の中にもあるはずだ。

その対象は、「恋愛する相手」に限ることはない。

家族だって友人だって、推しだって動物だって、なんだっていいのではないだろうか。

誰かを幸せにしたい、大切にしたいという、あたたかな感情。

それさえ持っていれば、充分だ。

恋愛や結婚をしていなくても、「人として何かが欠けている」などと、引け目を感じることはない。

自分らしく、自分の人生を、堂々と生きていけばいい。

もちろん、恋愛や結婚を否定する気も、軽んじるつもりもない。

どちらも、人生における大きな「幸せ」の要素だし、そこから得るもの、生まれるものは計り知れないだろう。

ただ、それを「義務」や「常識」と決めつけなくてもいいのではないだろうか。

「恋は、するものじゃなく、落ちるもの」

昔から、漫画や小説には、よくこんなセリフが登場する。

そんなふうに、ストンと恋に落ちたら素敵だろう。

もしも、この先、私が自然に恋に落ちて、特定のパートナーと共に生きる機会があるとしたら、お互いを尊重し、支え合える関係になれたらいい。

「ひとりが寂しいから」「老後が不安だから」というような理由ではなく、「ふたりの方が幸せだから」と、純粋に思いたい。

ひとりでも生きていけるけど、ただ、一緒にいたいだけ。

そんなふうに思える相手と出会えたら理想だが、それが至難の業なのだ！（笑）

ともあれ、恋愛にも結婚にも、年齢制限はないと思っている。

60代バツなしおひとりさま、この先まだまだ、何が起こるかわからない……！？

60代バツなしおひとりさまの漫画家が『続・続・最後から二番目の恋』で泣いた理由