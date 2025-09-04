『しあわせな結婚』プロデューサーが惹かれた阿部サダヲの色気。夢のキャスト実現秘話

『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）は、大河ドラマ『光る君へ』（24年）が大好評だった脚本家・大石静さんが間髪容れずに執筆した連続ドラマ。主演が阿部サダヲさん、相手役のファム・ファタール的存在が松たか子さん、主題歌が世界的なロックバンドのオアシスと、このうえもなく豪華な顔ぶれで、ゼネラルプロデューサーの中川慎子さんはこれを「私的夢コラボ」と呼んだ。

物語は、50年間独身主義を貫いてきた人気弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）が病院で出会った女性、鈴木ネルラ（松たか子）と恋に落ち、電撃結婚するところから始まる。

各階にネルラの父・寛（段田安則）、弟・レオ（板垣李光人）、叔父・考（岡部たかし）が暮らすマンションで新婚生活をスタートさせる。家族に囲まれ、戸惑いながらも穏やかに暮らす幸太郎。そこに刑事・黒川（杉野遥亮）が現れ、ネルラには15年前の婚約者の不審死に関する大きな秘密があることが明かされる。ネルラは事件当時の記憶を失っており、犯人もまだわかっていない。再捜査が始まり、少しずつ真相が明らかになるなか、幸太郎は弁護士として、夫として、彼女とどう向き合うのかが問われていく。

8月28日放送の第7話では、叔父・考（こう）が突然の自首。物語は大きく動き出す。ラストの意味深な展開に「本当に彼が犯人なのか？」と、思わずあれこれ想像せずにはいられない内容だった。

主演の阿部サダヲと松たか子の共演に加え、脇を固めるキャストも豪華な本作。このドラマを企画・プロデュースした中川プロデューサーに、企画の成り立ちやキャスティングの背景について、ライターの木俣冬さんが話を聞いた。

「しあわせな結婚」誕生の経緯

――まず「ゼネラルプロデューサー」とはどういったお仕事なのでしょうか。

「テレビ朝日ではプロデューサーを束ねるチーフプロデューサーをゼネラルプロデューサーと呼んでいます。ドラマ部門でゼネラルプロデューサーはいま5人ほどでしょうか。固定のチームがあるわけではなく作品ごとにチームが編成され、後輩のプロデューサーが企画したものを上司としてバックアップすることもあるし、私が企画してプロデュースしているものを後輩のプロデューサーと一緒にやるスタイルもあります。作品の成り立ちによって関わり方が変わりますが、『しあわせな結婚』は私が長年あたためていた企画です」

――「夢コラボ」とおっしゃっていましたね。この企画はいつから考えていたのでしょうか。

「『光る君へ』の放送前で、大石さんが『光る君へ』の執筆を引き受けた後くらいでした。23年頃だと思います。書き終わったらテレ朝でオリジナルドラマをやらせてほしいとお願いしました。大石さんは私がプロデューサーになってから最も多くお仕事させていただいている脚本家で、私自身も子供の頃から大石作品をたくさん見て育ってきた憧れの人です。一緒にお仕事して、ますます大石さんの才能や哲学が素晴らしいと思っています」

令和の『長男の嫁』を作りたかった

――大石さんはホームドラマをやりたかったとおっしゃっていますよね。

「2021年に金曜ナイトドラマ『和田家の男たち』を大石さんと作りました。それは男やもめ3世代、おじいさん（段田安則）が新聞、お父さん（佐々木蔵之介）がテレビ、息子（相葉雅紀）がウェブメディアと、それぞれマスコミに従事する男たちが一つ屋根の下で暮らしているホームドラマでした。テレビ朝日はプロフェッショナルが主役の一話完結ものや、いわゆる事件ものが多く、この20年ぐらいはとくにそれが顕著でした（テレ朝の人気シリーズ『相棒』がはじまったのが00年、『科捜研の女』が99年だった）。そのためホームドラマをやる機会もあまりなく、他局でもホームドラマが少なくなっていた時期でしたから、プロデュースするにあってノウハウがなくて悩んでいたとき、大石さんの『長男の嫁』（TBS 94年）の台本を読ませてもらったんです。そうしたらセリフは素晴らしいし、大石さんの哲学はすでに30年前に確立されていて感動しちゃって。令和の『長男の嫁』みたいなものを作りたいと思って、『和田家の男たち』のあとにもう一度ホームドラマを作ろうと考えました」

――そのあと阿部サダヲさんと松たか子さんを決めたのでしょうか。

「阿部さんはずっとご一緒したいとラブコールを送っていて、坂元裕二さんの『スイッチ』（20年）で念願かなったものの、それは単発ドラマだったので、やっぱり連続ドラマの主演でお迎えしたいという思いがありました。でもあの阿部サダヲさんにどんな企画を投げていいか、自分の中でも混沌としていたときに、大石さんが新作を書いてくださることになったので、大石さんにご提案したら即決でした。50歳まで結婚しない鉄壁の独身主義者だった人物が、嫁の家族と一緒に生活することになって大いに戸惑う、それを阿部さんで想像したらおもしろそうだと。

ただ、50歳まで独身を貫いてきた人物がどういう女性だったら電撃婚してしまうのか、その説得力を持たせられるヒロインを具現化する過程は難航し、その悩みはキャスティング時まで続きました。奇跡的にいろんなご縁が重なって、まさかお引き受けいただけると思っていなかった松さんにご参加いただくことになり、結果素晴らしい座組になりました。大石さんと松さんは初タッグだというのも新鮮でよかったです」

阿部サダヲの魅力

――大石さんは事前に『スイッチ』で阿部さんが演じた「検事がセクシーで素敵だった」と発言されていて、『しあわせな結婚』ではヤメ検の弁護士です。松さんと阿部さんの共演作も多いなかで新たな物語を作り出そうとされるのは意欲的ですね。

「阿部さんは天才で、コメディに振った役から狂気的な役から二枚目まで幅が広い。『スイッチ』では元恋人である松さん演じるヒロインをあらゆる手段を用いて守り抜こうとする。そういう愛し方をするとても二枚目な役でした。あの役の阿部さんを大石さんはすごく気に入ってくださって。そのあと大石さんの『恋する母たち』（20年 TBS）では阿部さんが仲里依紗さん演じる既婚女性を守り抜く、男の中の男みたいな役を書かれたんですよね。堂々と愛を語り、愛を貫くところが素敵で、今回もその路線でいこうというのは最初から大石さんとの間で決めました。もともと阿部さんご本人がすごく色気がある方だから、その感じを今作でも出してもらおうと」

――大石さんは大御所にもかかわらずほかの作家さんの作品名をリスペクトをこめて挙げるのが素敵だなと思いました。

「私もそう思います。大石さんと坂元さんは、傍から見ていてもお互いをリスペクトされているのがよくわかりますし、本当にすごいお二人だなぁと」

