ホテル日航アリビラは、音楽を感じるアフタヌーンティー「MUSICA（ムジカ）」を9月1日から11月30日まで提供する。

クラシック音楽の世界観や楽器をモチーフにした創造性あふれる限定メニューを提供する。1stプレートにはグリッシーニ（細長いパン）を並べて木琴に見立てた「鮭とポテトのミルフィーユ 木琴仕立て」は、鮭とポテトのサラダを3層のミルフィーユに仕上げた。その他に、「マレットに見立てたメープルベーコンドーナツ」や「かぼちゃの五線譜クレープに音符を添えて」など5種を並べる。2ndプレートにはパリのオペラ座にちなんで名づけられたチョコレートケーキ“オペラ”をアレンジした「キャラメルオペラ」、「エルダーフラワーとマスカットの白ワインゼリー」、「リンツァークッキー」、「ピスタチオとレモンのスコーン」の4種を、3rdプレートにはパッションオレンジの爽やかなムースをグランドピアノの形に仕上げた「ピアノに見立てたパッションオレンジムース」や、「ピーチメルバのヴェリーヌ」、「ショコラショーのプリン」、「モーツァルトリキュール香るマカロンショコラ」を提供する。ドリンクはコーヒー・紅茶・ハーブティー（ホット・アイス）を用意する。

場所はラウンジ「アリアカラ」。時間は正午から午後4時までで2時間制。料金は6,000円。オプションのソフトドリンク＆スパークリングワイン フリーフロー2時間が2,800円。税・サービス料込。事前予約制で2名から利用できる。