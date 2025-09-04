「日本で美味しいものと出会うと母に食べさせたい」と思う、韓国一食通の歌手ソン・シギョンの心情

「バラードの皇帝」「鼓膜彼氏」等の異名を持つ韓国では知らない人がいない国民的人気歌手のソン‧シギョンさん。自身のYouTubeチャンネルは、歌、食、料理、ゲストトークの様々なコンテンツが大人気で、フォロワーは韓国だけにとどまらず、現時点でフォロワー数は214万人超え、トップYouTuberとしての顔も持つ。また、10月には日本でコンサートを開催。9月17日にはアルバム『しあわせのかたち』を発売するなど、日本でも注目を集めている。

さらに、現在、Netflix松重豊さんと２人で『隣の国のグルメイト』に出演。第3シリーズがスタートして話題になっている。

連載14回目となる今回のテーマは、前回、反響が大きかったインスタントラーメンの食べ方やここまで配信された『隣の国のグルメイト』のなかで、特に印象に残ったメニューについて聞いた。

シギョン流インスタントラーメンの食べ方は？

シギョン流インスタントラーメンのお気に入りの食べ方は？

――前回の連載で、インスタントラーメンへの愛を熱く語ってくれたソン・シギョンさん。韓国というと辛みが強い『辛ラーメン』のイメージが強いが、実際は辛いラーメンばかりではなく、味わい方も人それぞれだという。

「韓国のインスタントラーメンでは、赤いパッケージの『辛ラーメン』が有名です。韓国のインスタントラーメンは辛いもの、と思われている方も多いかもしれませんが、辛くないものも人気です。最近は、若い人たちに辛いものが人気があるせいか、辛いラーメンの種類がすごく増えました。でも、実際には風味は色々で、どれが一番人気かを決めるのはすごく難しいです。それぞれ好みがあるので。

味わい方にも好みがあります。僕が好きな食べ方の、あくまでも一例ですが……、できたてのラーメンに生卵をのせて、そこにチーズなんかものせて、麺を食べ終わった後に、最後にスープに冷やご飯を入れてキムチと一緒に食べる。もう最高です。満足度は、高級な寿司屋のカウンターでコースを食べたときと変わらない感覚です（笑）。

とにかく韓国人は、食事の際にあたたかいスープがほしいんですよね。日本では現場でお弁当が出るとみなさんそのまま食べることが多いですが、韓国人はそこに必ずあたたかいスープをつけます。それがカップ麺だったりすることもあります。

インスタントラーメンは、気楽な友だちみたいな感覚です。何か失敗をしたときもラーメンとソジュ（焼酎）があれば『人生ってそんなに悪いものでもないな。明日からまた頑張ろう！』と思える。いつもそばにいてくれる友だち―そんな感じです」

お好み焼きの美味しさを知りました！

――シギョンさんが松重豊さんと共演している『隣の国のグルメイト』。これまで番組にはさまざまな名店が登場したが、なかでも印象に残っている店とは？

「どのお店も思い出せる味ばかりで、とてもおいしかったです。あえて名前をあげるという条件ならば、最近だと、大阪の境にある『ふくや』というお好み焼き屋さんでしょうか。ふわっとしたエアリーな生地で全然重くなくて、すごく美味しかったです。

実はお好み焼きはあまり好きじゃなかったんですよ、若い頃は。ソースとマヨネーズで食べるのが子どもっぽく感じたのもあるし、そもそもそれだけでお腹いっぱいになっちゃうじゃないですか。僕は酒飲みなので、『甘めの小麦粉料理で酒が飲める？』という思いもありました。

でも、それは大きな間違いでした。お好み焼き屋さんにはホルモンや貝柱などいろいろな鉄板料理があって、ちょこちょこと違う味を楽しめる。もう最高！のんべえには天国ですよ（笑）。なので、最近はお好み焼き屋さんが大好きになりました。

松重さんが『孤独のグルメ』で紹介していた『あまからや』というお店もいいですね。昔ながらのマスターの腕前で味が決まる、そういうお好み焼き屋さんが好きです。いろいろ調べて、食べ歩いたりしています。

韓国にはお好み焼き屋さんはあまり見当たりません。たま〜にありますけどね。たこ焼き屋さんは結構流行っていて、家でデリバリーもできます。でも味は……（笑）。ソースをつけて食べるとはいえ、生地の味付けなども重要ですから。やっぱりお好み焼きやたこ焼きは、日本で食べるのがおいしいですよね。

松重豊さんは韓国に来て韓国のものを食べるときの反応が一番いいですし、僕も日本に行って日本のものを食べる時の反応が一番いい。やっぱり自分の国にないものを食べるときのうれしさやワクワク感というものがありますね」

親を大切にする韓国の文化

――シギョンさんは美味しいものを食べたときに、「今度はここに両親を連れて来たい」とよく口にする。親孝行の理由を聞いてみた。

「僕は親子が登場するアメリカ映画を観ていて、親が小さな子どもがいても夜は早々に子ども部屋に連れて行って、『後はパパとママの時間。部屋から出ないで寝なさい』と言う場面とかありますよね。大人がプライベートな時間を大切にしたい気持ちはわかります。親も子育てだけではなく解放される時間は必要だと思うのですが、ちょっと寂しいなと感じてしまうこともあります。時代とともに変化はしていますが、韓国とはちょっと異なる文化ですね。

韓国ではたとえば、僕の母親のことを『シギョンオンマ』と呼びます。これは『シギョンのおかあさん』という意味で、まわりの人はもちろん、夫も奥さんのことをそう呼びます。奥さんの名前は呼ばず、『シギョンオンマ、ちょっとそれ取って』みたいに言うのです。韓国では親である自分ではなく、子どもが中心という考え方が強いです。

特に昔のお母さんは、自身を犠牲にして家族のために尽くしてくれました。韓国では少し前まで女性は結婚したら家庭に入って、共働きの家はほとんどありませんでした。女性は家族のために尽くすのが一般的だったんです。もちろん、今は女性も活躍することも多く、この点に関しては、社会がいい方向に変わっているな、と感じています。

でも、母の世代は、我慢の時代だったんですよね。

以前もこの連載で言いましたが、うちの母などは缶コーヒーを飲んだことがないんですよ。幸い僕の場合は、大学生のときにはもうデビューしていたため、僕自身の学費は全部自分で支払うことができましたが。

韓国ではすごく親を、特に母親を大事にしますし、大人になってもことあるごとに感謝するのだと思います。韓国ドラマで母親を大切にする場面が描かれると、マザコンなの？と思う方もいるようですが、そういった背景があるんだと思います」

