「おれが死んだらヤマトな」…コミカル曲で大ヒットを飛ばした、昭和の「怪物作曲家」が息子に託した遺言とは

7月23日に発売となった5枚組CDボックス『宮川泰 ヒットパレード』の発売を記念し、宮川泰の音楽を愛してやまないジャーナリスト・矢野透より、宮川泰という音楽家ならびに彼が手掛けた楽曲の魅力についてのコラムが寄せられた。

本当はクレージー・キャッツになりたかった！

宮川泰は、類まれなエンターテイナーである。

彼がつくる曲は、明るく楽しいものが多い。特にコミカルな曲は、彼のサービス精神と合わせて、人を感動させる完成度の高いものが数多くある。

この度、発売になったCD全集『宮川泰 ヒットパレード』にある、Disc1の植木等「シビレ節」、Disc2のハナ肇とクレージー・キャッツ「ウンジャラゲ」「アッと驚く為五郎」、Disc3のトリオ・こいさんず「イヤーかなわんわ」、Disc4の植木等「スーダラ伝説」、Disc5の なべおさみ「青春ヤスダ節」小松正夫「小松の親分さん」植木等「地球温暖化計画」二葉百合子「ウハウハ イヒイヒ ドッチラケ」などが、その代表だろう。

コント番組の金字塔『ゲバゲバ90分』の音楽なども、その範疇に入るかもしれない。これだけ揃うと感無量である。

演劇で泣かす芝居より笑わせる芝居をつくるのが難しいように、音楽で人を笑わせるのは特別な才能がないとできない。そして宮川泰は、コミカルな曲をつくる名人であったと同時に、ライブステージやテレビ番組でも人を楽しませることに全力を傾けた才人であった。根はひとつで、人を楽しませるサービス精神が満載なのである。それは、息子の彬良さんにも引き継がれている。

ライブステージの宮川泰のギャグに、とても印象的なものがある。ピアノを弾きながら、音による地名当てクイズを観客に出題するのだ。

ドレミファソラシドと一応、1音階弾いた後に出題される。

まずソを何度もたたいて「ど〜こだ？」。

答えはソが多いから「おおいソ（大磯）」。

次にドレと弾いてから周りを探し始める。

数秒黙って探した後に「あった」とミを弾く。「あたミ（熱海）」である。

ドレミ…と弾いた後に1オクターブ高いドを弾いて「たかいド（高井戸）」である。

もう、これくらいで、やめておく。

音遊びは、スパイク・ジョーンズやクレージー・キャッツの得意技だが、実は宮川泰は大阪学芸大音楽科の学生時代にクレイジー・キャッツのピアニストの代打として出演したことがある。もともと冗談音楽が好きで、コメディミュージシャンを目指していたのだ。そう、クレージー・キャッツになりたかった音楽家なのである。

しかし幸か不幸か、渡辺プロダクションの渡辺晋社長からザ・ピーナッツ教育係を託され、音楽に専念することになる。しかし、彼の根底には“人を笑わす“精神が宿っているのだ。だからコミカル曲が、おもしろい！

ヤマトよ、永遠に

宮川泰の代表作といえば、「宇宙戦艦ヤマト」。そのオープニングテーマとエンディングテーマ「真っ赤なスカーフ」が新発売のCD全集『宮川泰 ヒットパレード』に収録されている。

その録音時のエピソードがCDブックレットに記述されているが、当時の記録をさらにくわしく述べてみる。

もともとは、この全集にもオープニングテーマ「わんさかワンサくん」が納められているアニメ『ワンサくん』から話は始まる。その音楽担当が宮川泰でプロデュ−サーが西崎義展、ヤマトと同じコンビなのだ。

ワンサくんはスタート時からディズニー流のミュージカルを目指していたアニメで、各話ごとにオリジナル曲を入れた。そして、すべての曲を宮川がつくったのだ。ちなみに、そもそも三和銀行のマスコットキャラクターであったワンサ（後ろから読むとサンワ）くんを西崎が1973年4月にテレビアニメ化したのが本作品。

その黄金コンビが満を持してワンサの次に放ったのが、1974年10月スタートの『宇宙戦艦ヤマト』だ。最初から音楽重視のアニメであったため、テーマ曲以外の劇伴も含めて宮川の意気込みは相当に高いものがあった。

オープニングテーマ曲「宇宙戦艦ヤマト」録音の際に西崎は、「バラード調で。哀愁をこめて男のロマンを」と命じた。一方、宮川は「元気よく、勇ましく」と考え、結果としてイントロが大きく違う2テイク分を録音した。

実は初回3話まではバラードのイントロのバージョンで、4話以降は今も残っているイントロになった。初回放送よりも再放送で視聴率が上がり、熱狂的なファンが集まり、日本にオタク文化を発生させた震源といわれる歴史的アニメとして知られている。

その放送終了後から久しい1998年、指揮者の石丸寛の音楽葬（モーツァルトやブラームスが演奏された）の帰りの車の中で、泰は息子の彬良にこう伝えた。以下は、彬良さんから聞いた話だ。

「おれが死んだら、ヤマトな」

その遺言通り、告別式は行われる。花で満たした棺を霊柩車まで送る途中、先導する3人のトランぺッターが「真っ赤なスカーフ」を演奏する。彬良によればニューオリンズの黒人の葬式を参考にしたそうだ。

そして車に棺が収まると、生ブラスバンドが「宇宙戦艦ヤマト」を演奏し始める。すると、会場にいたミュージシャンたち50人くらいがそれに加わって、各自の楽器を演奏し始めたという。

「さらば〜 地球よ〜 旅立つ船は〜 宇宙戦艦 ヤ〜マ〜ト〜」

宮川泰は、見事に2006年3月21日に“出航”した。

…つづく＜名古屋の双子姉妹「ザ・ピーナッツ」はこうして「世界の歌手」になった…日本人の「洋楽偏差値」を上げた宮川泰、「オリジナル版」よりも売れた楽曲とは＞でも作曲家・宮川泰が日本音楽会の与えた影響についてお伝えします。

『宮川泰 ヒットパレード』≪発売日≫2025年7月23日（水）≪品番≫KICX-91195〜9≪形態≫CD5枚組≪定価≫￥15,000（税込価格￥13,636）≪プロデュース≫宮川彬良（作曲家）≪監修≫鈴木啓之（アーカイヴァー）

◆収録内容

【Disc.1】ヒットソングス（1）

1.ふりむかないで（ザ・ピーナッツ）2.恋のバカンス（ザ・ピーナッツ）3.こっちを向いて（ザ・ピーナッツ）4.歌をおしえて（伊東ゆかり）5.ひとつぶの真珠（弘田三枝子）6.ウナ・セラ・ディ東京（ザ・ピーナッツ）7.何も云わないで（園 まり）8.誰もいないとき（江利チエミ）9.淋しいから（中尾ミエ）10.すてきなカプチーナ（伊東ゆかり）11.逢いたくて逢いたくて（園 まり）12.シビレ節（植木 等）13.若いってすばらしい（槇 みちる）14.若いってすばらしい（スクール・メイツ）15.云えなかったの（奥村チヨ）16.何んでもないわ（園 まり）17.幸福くん（伊東ゆかり）18.銀色の道（ザ・ピーナッツ）19.銀色の道（ダーク・ダックス）20.お嫁さん（梓 みちよ）

【Disc.2】ヒットソングス（2）

1.あなたのために（大月みやこ）2.涙のかわくまで（西田佐知子）3.愛のフィナーレ（ザ・ピーナッツ）4.恋のオフェリア（ザ・ピーナッツ）5.あなたのとりこ（園 まり）6.想い出のブルー・レイン（鹿内タカシ）7ウンジャラゲ（ハナ肇とクレージー・キャッツ）8.青空のゆくえ（伊東ゆかり）9.花と涙（森 進一）10.アッと驚く為五郎（ハナ肇とクレージー・キャッツ）11.結婚（伊東ゆかり）12.君をのせて（沢田研二）13.裸足になろう（井上 順）14.浮気なあいつ（ザ・ピーナッツ）15.よこがお（梓 みちよ）17.初めての涙（天地真理）17.夾竹桃は赤い花（小柳ルミ子）18.右向け右（石川ひとみ）19.愛よふり向いて（布施 明）20.逢いたくて逢いたくて（ARI＆AKIRA（宮川安利、宮川彬良））※新録

【Disc.3】レアソングス

1.イヤーかなわんわ（トリオ・こいさんず）2.スカイリング・デイト（梓 みちよ）3.聞いちゃった歌っちゃった泣いちゃった（伊東ゆかり）4.聞いちゃった歌っちゃった泣いちゃった（園 まり）5.聞いちゃった歌っちゃった泣いちゃった（中尾ミエ）6.おんなのこだもん（中尾ミエ）7.白い雲に胸はって（鹿内タカシ）8.あのひとのくせ（伊東ゆかり）9.好きになっちゃっちゃった（藤田まこと、ザ・ピーナッツ）10.あんたなんか（園 まり、植木 等）11.渚のドライブ（田辺靖雄、中尾ミエ）12.夕陽が落ちても（黒沢年男）13.世界のひろばで（ダーク・ダックス）14.私のルナルナ（井上ひとみ、フォー・メイツ）15.初恋の頃（じゅん＆ネネ）16.キャンディーズ（キャンディーズ）17.悲しきためいき（キャンディーズ）18.東京デイト（ロス・インディオス＆フローレス）19.水の中のイエスタディ〜再会物語〜（薬師丸ひろ子）20.センチメンタル銀座（Rili.）

【Disc.4】アレンジ作品集

1.可愛い花（ザ・ピーナッツ）2.情熱の花（ザ・ピーナッツ）3.デンワでキッス（フランツ・フリーデル）4.レモンのキッス（ザ・ピーナッツ）5.ボッサ・ノバでキッス（梓 みちよ）6.キューティー・パイ（伊東ゆかり）7.ポカン・ポカン（梓 みちよ）8.可愛い恋人（ザ・ワイルドワンズ）9.恋のフーガ（ザ・ピーナッツ）10.別れたあの人（加山雄三）11.知らなかったの（伊東ゆかり）12.渚のSha La La（梓 みちよ）13.東京の女（ザ・ピーナッツ）14.愛すれど切なく（布施 明）15.あなた（小坂明子）16.ヤマトより愛をこめて（沢田研二）17.めぐり逢い紡いで（布施 明）18.愛よその日まで（布施 明）19.ピーナツ・ピーナツ（キャンティ）20.スーダラ伝説（植木 等）

【Disc.5】主題歌／ノヴェルティソングス

1.『シャボン玉ホリデー』テーマ（ザ・ピーナッツ）2.ベン・ケーシー（鹿内タカシ）3.すばらしい明日（ダーク・ダックス）4.『巨泉・前武ゲバゲバ90分！』のテーマ（オリジナル・サウンドトラック）5.青春ヤスダ節（なべおさみ）6.何故にお前は（北大路欣也）7.となりの真理ちゃん（天地真理）8.わんさかワンサくん（シンガーズ・スリー、ロイヤルナイツ）9.カリキュラマシーンのテーマ（オリジナル・サウンドトラック）10.ソング･オブ･カリキュラマシーン（藤村俊二、シンガーズ・スリー）11.宇宙戦艦ヤマト（ささきいさお）12.真赤なスカーフ（ささきいさお）13.小松の親分さん（小松政夫）14.宇宙よりのパンツマン（辻 佳紀、少年少女合唱団みずうみ）15.たまりまセブン（森井信好とワンパクセブン）16.『お笑いオンステージ』開始テーマ（のこいのこ）17.『ズームイン!!朝!』のテーマ（オリジナル・サウンドトラック）18.銀河伝説（布施 明）19.白い風（佐々木 功）20.京都競馬場・阪神競馬場G1ファンファーレ21.地球温暖化進行曲（植木 等）22.涙の数だけ着飾って〜こんな私じゃあるまーに〜（Sachiko de Kobayashi（小林幸子））23.BACK TO THE FUTURE OF 太郎・浦島（高松しげお）24.ウハウハ イヒイヒ ドッチラケ（二葉百合子）25.ブルースカイ・ブルー（RYTHEM）

『宮川泰 ヒットパレード』詳細はこちら

【つづきを読む】名古屋の双子姉妹「ザ・ピーナッツ」はこうして「世界の歌手」になった…日本人の「洋楽偏差値」を上げた宮川泰、「オリジナル版」よりも売れた楽曲とは