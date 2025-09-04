「はぶさ！」新幹線の靴を買ってもらった2歳→喜びのあとの行動がかわいくて2500いいね【ママリ】

新しいものにテンションが上がるのは大人も子どもも同じ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ちいママ🚃2y育児漫画(@chiimama_ikuji)さんの2歳の息子さんに関する投稿です。新幹線の靴を買ってもらったという息子さん。すごく喜び「見て！見て！」とママに言ってくれたそう。しかし、アピールが凄すぎて想定外のことになってしまったそう。あまりにかわいい様子にほっこりとした気持ちになれる投稿です。

新しいものというのは大人でも子どもでも気分がいいものですよね。ついつい鏡の前に立ってみたり、誰かに見せてアピールしてみたりと、うれしい気持ちを誰かにも伝えたくて仕方なくなりますよね。





ちいママ🚃2y育児漫画(@chiimama_ikuji)さんが投稿していたのは、2歳の息子さんのテンションが上がったエピソードでした。

©︎chiimama_ikuji

新幹線はやぶさの靴を買ってもらった2歳児の反応

新幹線の柄の靴を買ってもらい、とてもうれしそうな息子さん。「見て見て！」と靴をちいママさんに見てほしくて仕方ない様子です。頭を下げて「見て！」と言ったはいいものの、頭を地面にぶつけてしまったというオチがかわいすぎますよね。うれしい様子がイラストからも伝わってきますし、頭をぶつけちゃうほど自分でも見ていたかったのでしょうね。



素直なその表現と想像以上のオチに思わず笑ってしまう、かわいいエピソードでしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）