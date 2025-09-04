焦げ付かないフライパンも包装紙も――日常で使われるPFASは『負の遺産』　映画『ウナイ　透明な闇』が汚染は沖縄だけの問題じゃないと語る理由

ドキュメンタリー映画『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』（以下、ウナイ）。平良監督が5年間にわたり追い続けた“PFAS汚染”の記録だ。2016年、沖縄県が「県民45万人に供給する水道水に化学物質PFASが含まれていた」と発表したことから始まる。

人体に影響があるとされる化学物質が45万人の沖縄県民が飲む水道水に含まれていた――。この事実に強い憤りを覚えた平良監督に作品への思い、そしてPFAS汚染の現状について前編記事『「わが子に毒を飲ませていたかもしれない」PFAS汚染問題と闘う女性たちを描く映画「ウナイ 透明な闇」に込められた平良監督の怒りと願い』に引き続き聞いた。

PFASは『次世代への負の遺産』

沖縄県では2022年、市民団たちと京都大学が、発がん性が疑われる有機フッ素化合物『PFAS』の血中濃度を調べる調査を実施、県内6市町村387人を調査したところ、水道水の汚染が確認された市町村では、半数以上の住民が米国の学術機関・全米アカデミーガイダンスが健康リスクが高まるとする値（20ng/ｍL）を超えた。だが、検査を受けたのは沖縄県民のほんの一握りなのだ。

「『税金を使う公的な調査は国がやるべきこと』というのが自治体の返答です。45万人の沖縄県民が汚染された水を飲んできたことを考えると、自治体や国の責任としてきちんとした調査をするべきだと思いますし、有識者たちも調査の必要性を指摘しています。

米国では規制を強化しています。その理由を科学者にインタビューしたところ、『次世代を守るため』と答えるんですよね。PFASは『次世代への負の遺産』なんです。

沖縄の市民が声をあげ、政治家が国に働きかけ、県が動いたことで暫定ですが2020年に国が水道の目標値を設定しました。その値ができたことによってある程度、調査が行われるようになりました。すると全国で次々に汚染が明らかになりました」

発覚した当時、“沖縄だけの局所的な汚染問題”という認識だった。しかし、2020年に東京都でもPFASが検出されたことで全国的な問題へと一気に広がった。

「局所的に汚染が見つかり、その地域で不安が広がっているというのが現状です。そこで映画を通して、点と点が線となり、大きなムーブメントになればいいなと思っています。

国はまず規制値を設け、厳格化させることが重要です。そのためには世論が動かないとどうしようもありません。皆さんに関心を持ってもらい、どうにか国を動かす力になれたら、と思っています」

日本ではこれまで足尾銅山鉱毒事件・水俣病・イタイイタイ病・阿賀野川水銀中毒など、水源・土壌が汚染された公害で多くの被害を出した歴史がある。さらに2011年3月に起きた福島県の原子力発電事故後には食品の安全性に対する人々の意識はさらに高いものとなった。

それにも関わらず、普段一番近くにあるはずの“水”への危機感は依然として低い。PFASについても“沖縄の問題”とされ、国民の関心が高まらない。

諦めずに声をあげ続けた女性たち

「日本国内は環境行政が非常に消極的なので『基準値を作らないから調査をしない』『調査をしないから健康影響がわからない』という悪循環に陥ってしまっているんです。一方、海外に目を向ければ次世代を守ろうとする動きがある。

それを皆さんに伝え、考えていきたいんです。そして沖縄の市民が諦めずに、ずっと声をあげ続けて行動していることも知ってもらいたかった。問題が大きすぎて私自身、正直何度も無力感に苛まれ、心がポキポキと折れそうになりました」

それは被害調査の実施、汚染源の特定、問題の解決を求めて訴える女性たちに猛烈な批判が向けられることがあるからだ。「私が批判の矛先を向けてしまった」と平良監督自身、心を痛めたことも少なくない。だが、批判にさらされようとも女性たちは、沖縄県民は絶対に諦めなかった――。

「2024年秋には国連に赴き、声をあげました。日本国内では堂々巡りだったので、国際社会に訴えることにしたんです。

でもね、当事者の女性たちはさまざまな批判などはねのけて『それでも……！』と前に進んでいくんです。私自身が彼女たちにここまで連れてきてもらった感じです」

そうした姿に背中を押されるように、平良監督がPFAS問題と女性たちの姿を映画にしようと考えたのは約1年前からだという。

PFASを皆さんに知ってもらいたかった

「取材自体は5年間やっています。これまでPFAS汚染に関する3本のテレビドキュメンタリーを作成しています。2022年に作成した『水どぅ宝』では民間放送連盟賞テレビ報道部門優秀賞、ギャラクシー賞の優秀賞などを受賞しました。

ですが、『番組で何か変えられたのか』というと県外には響いていませんでした。映画を作ったのはPFASを皆さんに知ってもらいたかったからです」

というのも全国放送の枠、キー局のローカルドキュメンタリー番組は平日の午前3時など視聴者がほとんどいない深夜帯の時間に放送されていた。それでは広がらない。

平良監督は2024年にOTVを退社した。フリーのディレクター、ナレーターとして最初に取り組んだのが、同作だった。

「前提として沖縄のメディアに政治的な忖度はありません。戦後80年の歴史をみても明らかですが沖縄では声をあげないと人権が蹂躙されてしまいます。そのため、沖縄のメディアは積極的に県内の問題、特に基地問題に取り組んでいく、という姿勢です。

ただ、会社員の場合、海外取材の予算確保は難しく、自由な取材ができないこともありました。また、私は報道局に所属していましたから、日々のニュースと同時並行で取材をするのは大変でした。なので、会社員としてはこの問題にだけ専念することが難しかった。

これまでも積極的に取材はさせていただいていましたが、フリーになったことで海外などにも、より自由に取材に行けるようなりましたし、問題を掘り下げて突き詰めて向き合えるようになった。これは非常にありがたい環境です」

米軍基地というブラックボックス

PFASの汚染問題に限らず、沖縄県内と本土では“米軍基地”に対する温度差は依然として開いたまま。騒音・米軍人による事件や事故・土地利用の制限など、米軍基地が日常に沖縄県民に与える影響は大きく、生活に直結する具体的な問題なのだ。

「温度差は非常に感じます。韓国に目を向けると、ソウル市内に米軍基地があるんです。かつて米軍が水源にホルマリンを垂れ流していたことが発覚し、世論が動いたということがありました。多くの人々が暮らす場所、政治が動かざるを得なくなり、米韓地位協定の環境に関する箇所を見直したことがありました。

ですが、沖縄の問題として閉じ込められてしまうとなかなか動かないので、全国の人に知ってもらいたいと思っています。PFASは横田基地やその周辺に限らず各地で検出されており、日本全国の皆さんが当事者になっているんです。

PFASの汚染は米軍基地ばかりが原因ではありません。工場が汚染源になっていることも確認されています。

ただ、沖縄県の場合は米軍基地が汚染源である可能性が高いと言われています。なので、まずは汚染源特定が重要です。そのための壁をクリアし、行政と対話しながら解決する方向に持っていくしかできません。

米軍基地は沖縄、日本にとってブラックボックスです。

私は沖縄の言葉で“腹が立つ”という意味の“ワジワジする”思いを抱いてきました。沖縄県で米軍は本当に“良き隣人”なのでしょうか。

基地を置くほかの地域で同じようにしているわけではないんです。滞在している国、政府の姿勢で変えているんです。例えばドイツでは地位協定（ボン補足協定）を見直し、環境汚染発生時には立ち入り調査が可能です。戦後、ドイツが努力してその権利を勝ち取ってきたんです。ですから日本も平等に近づけるようにしてもらいたいのですが、政府はずっと“追従”という姿勢です」

タイトルの『ウナイ』とは沖縄の方言で「姉妹」や「女性たち」という意味を持つ。女性たちが互いに支え合い、水の汚染問題に立ち向かっていく。女性たちが声をあげにくい沖縄で女性たちが連携し、汚染に反対する姿へとつながっていく。

私たちは“ダブルマザー”

「女性とか男性とかでくくる時代ではないことは大前提にあります。ただ、この問題を追いかけ、世界中を取材したときにふと気が付くと、声をあげているのが圧倒的に女性が多かったんです。裏を返せば男性は経済や軍事などの利益が優先される社会に組み込まれてしまい、声をあげづらい現実も浮かびあがってきました。

女性たちの訴えは本当に当たり前のこと。経済や利益のまえに『命が一番大事でしょ』ってことです。命がなければなんの利益も享受できません。だからまずは命。当たり前のことを当たり前に訴える、その声が社会ではとても大事なのだと思っています。

アメリカではトランプ再選後、“自国ファースト”になっています。経済の利益最優先という社会に突き進んでいます。これまで『命を守ろう』と一つ一つ積み上げてきたことが帳消しにされようとしているんです。

そうした社会の中で女性たちの声はすごく大事だな、と改めて思わされました。そうした女性たちへの思いも込めて『ウナイ』というタイトルをつけました」

映画は平良監督自身の怒りから始まったが、なにも、「母親だからこの作品を作った」というわけではないという。多くの女性たちがこの問題に向き合っている。

「取材で出会ったイタリアのある女性は『Mamme No Pfas（ママたちにPFASいらない）』というグループを立ち上げて活動しています。メンバー一人が素敵な言葉を語ってくれました。

『私たちはダブルマザー。メンバーの中には子どものいない女性も大勢いるのよ。目の前に子どもがいれば愛するのは当たり前、だから怒りが自然に湧き上がってくるのはわかる。でも、社会の宝である子どもたちを守るために、自身の子どもがいなくても声をあげるということは、2倍の愛情があるのよ。だから私たちはダブルマザー。たくさんのダブルマザーたちが活動しているのよ』

この問題に向き合っているのは母親というくくりではなく、“次世代のことを思う象徴としての女性たち”としてとらえてもらえたら嬉しいです」

地球に生きる一人一人が当事者

映画は7月26日、沖縄県での先行上映を皮切りに全国40館ほどで上映されている。東京都では9月5日まで『ポレポレ東中野』で上映、6日からは横浜、千葉などでも上映開始、今後は北海道から九州までの全国で順次公開予定だという。

「ありがたいことに多くの男性も応援していただいています。憧れのドキュメンタリスト、大島新さんもご覧いただいき、配給会社を通して『監督の気合いが映像に乗り移っている。ぜひ応援したい』とも言ってくださいました。

東京にもそれを解決するために立ち上がった市民の方、議員さんが大勢いらっしゃいます。その方々がみんなで見に来てくれているんです。心が折れそうになる時も、諦めないで頑張ろうと思えるのは活動を続けてきた女性たち、そして応援してくれる皆さんの声が励みになっているんです。

PFASは汚染地だけの問題ではありません。焦げ付かないフライパン、食品の包装紙など、私たちの身の回りのありとあらゆる日用品に使われています。そういう意味では今、地球に生きる一人一人が当事者なのです。調査をし、実態把握後、それを浄化していく――。次世代を守るためにはどうしても必要です。皆さんにこの問題に関心を持ってもらい、国を動かしていく力になるため、今後ともこの活動を続けていきたいと思います」

平良いずみ（たいら・いずみ）

沖縄県出身。GODOM沖縄 ディレクター。元沖縄テレビ キャスター（1999年入社）。医療・福祉・基地問題などをテーマにドキュメンタリーを制作。沖縄で広がるPFAS汚染を追い続けている。これまでにPFAS汚染に関連する3本のテレビドキュメンタリーを制作。最新作『続・水どぅ宝』（2024年2月放送）ではアメリカの現地取材を敢行し、汚染の先に待ち受ける現実を提示した。主な作品に『どこへ行く、島の救急ヘリ』（2011年）、『まちかんてぃ』（2015年）、『菜の花の沖縄日記』（2018年）、『水どぅ宝』（2022年）で民間放送連盟賞テレビ報道部門優秀賞、『菜の花の沖縄日記』で第38回「地方の時代」映像祭グランプリを受賞。2020年、映画『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』で初監督を務める。

