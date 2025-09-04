モデルの冨永愛（43）が3日、自身のインスタグラムを更新。白のタンクトップにデニムのショートパンツというカジュアルなスタイルで海辺に通じるトンネルを背景に写した“額縁ショット”風の1枚を投稿、この夏の思い出と秋の「待ち遠しいもの」を披露した。

最初に4日から5日にかけて日本にかなり接近する見通しの台風について、「雨大丈夫ですか?台風も来てるみたいです」と天気を気にした冨永。

「今年の夏は割とお出かけできて、満喫したよ ラーメンも食べたし」とラーメンの画像をアップ。次にハマった手作りアイスについてのつづり「どこかでレシピを紹介しますね」と予告した。

「早く秋になって欲しいですね 皆さんの待ち遠しい物はなんですか?私は、、、秋刀魚(さんま)!!」と季節の風物詩を挙げた。

ファンからは額縁ショット風の写真が「珍しいショット 大自然いいですね」、「写真めっちゃ可愛いです!!」と高評価。「アイスのレシピ楽しみです」という声が相次ぎ、冨永が待ち望んでいるサンマについては、おいしい食べ方や「今年の秋刀魚は、10年ぶりぐらいの良型」などと情報を伝えるフォロワーもいた。