◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 2-1 日本ハム(3日、ZOZOマリン)

首位奪還を狙う日本ハムは、ロッテとの接戦をものにできず1点差で敗れました。

先発を託されたのは、この日はプロ2度目の先発登板となった高卒ルーキーの柴田獅子投手。プロ初先発は3回を投げ無安打無失点と好投を見せましたが、この日は初回に連打を浴び、いきなり1点を奪われ、先発2戦目は3回1失点でマウンドを降ります。

それでも4回、打線はそんなルーキーの負けをなくそうと奮起。2アウトから石井一成選手がフォアボールで塁に出ると、田宮裕涼選手のライトへの2ベースヒットにいち早く反応。1塁から激走し、一気にホームインしました。同点に追いつき、試合を振り出しに戻します。

しかし、直後の4回。金村尚真投手にスイッチしたところで再び勝ち越しを許しました。先頭バッターとして迎えた9打席連続出塁中の藤岡裕大選手に4号ソロホームランを浴び失点。またも追いかける展開となります。

最大のチャンスは7回。2アウトから清宮幸太郎選手がライト前ヒットで1塁へ。直後の山縣秀選手が初球に反応してレフト線へ長打を放ち、清宮選手はホームへと向かいますが、中継に入った小川龍成選手の好返球もあり本塁タッチアウトに。同点に追いつくことはできませんでした。

その後は守備で好プレーが飛び出したものの、打線は沈黙。8〜9回と三者凡退に倒れ痛い敗戦を喫し、ソフトバンクが勝利したためゲーム差は「2」に広がっています。