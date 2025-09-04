「わが子に毒を飲ませていたかもしれない」PFAS汚染問題と闘う女性たちを描く映画「ウナイ　透明な闇」に込められた平良監督の怒りと願い

45万人が飲む水に含まれていた有害物質

「私は子どもに毒を飲ませていたのかもしれない」

ナレーションを務める平良いずみ監督の、そんなショッキングなセリフとともに始まるドキュメンタリー映画『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』（以下、ウナイ）。平良監督が5年間にわたり追い続けた“PFAS汚染”の記録だ。2016年、沖縄県が「県民45万人に供給する水道水に化学物質PFASが含まれていた」と発表したことから始まる。

『PFAS』は、水や油をはじく特性を持つ有機フッ素化合物の総称だ。焦げ付かないフライパンや防水スプレー、泡消火剤など、生活のあらゆる場面で使われている。その中でも特にPFOAやPFOSは、コレステロール値の上昇や免疫への影響、発ガン性など人体への有害性が指摘されている。それらは長期間にわたって土壌や水源に残留し、環境汚染を引き起こすリスクがある。

人体に影響があるとされる化学物質が45万人の沖縄県民が飲む水道水に含まれていた――。この事実に強い憤りを覚えた平良監督に作品への思い、そしてPFAS汚染の現状について聞いた。

「冒頭から描いていますが、最初は私の個人的な怒りからのスタートでした。当時、私には生後5ヶ月の子どもがおり、水道水からミルクを作って飲ませていたので、ニュースを見た瞬間、テレビが輪郭からぼやけていくような、怒りと不安で身体の震えが止まらなくなったことを覚えています。

調べていくとPFASは特に乳児や子どもの発達に悪影響があることはわかり、これは許してはダメだとの思いから、取材をはじめました」（平良監督、以下「」も）

育児休業が終わり、所属する沖縄テレビ（OTV）に復帰するとすぐに取材を開始した。

命の水の問題だから政治が動くはず

「私の周囲でも『目に見えないものなので非常に不安』という声が聞かれました。正直なところ、もっと世論が高まると思ったんですが……」

沖縄の怒りが日本全体を巻き込むような大きなうねりになるには、一歩足りない状況だった。それでも、危機感を抱き、立ち上がった人々がいた。

「この映画の主人公になっていく沖縄の女性たちです。彼女たちが声をあげ始めたんです。問題発覚当初は『命の水の問題だからこそ、政治が動く』と思っていました。ですが、発覚から3年経っても何も進まなかった。

沖縄の場合、汚染源は“米軍基地である可能性が高い”と言われていましたが、特定のための調査すら行われていませんでした。そうした状況の中、『黙っていたらこのままずっとこの問題は垂れ流されてしまうんだな』と思った女性たちは勉強を始め、声をあげていきました」

平良監督が取材を始めたのは2019年。女性たちも同じ年、行動を開始した。

映画に登場する女性たちも最初はみな他人事だったという。そんな彼女たちが街頭に立ち、涙ながらにPFAS汚染の危険性や調査や浄化の必要性を訴えるまでになった。

「映画に出演してくださった方もそうですが、活動する女性の多くは普通の主婦、お母さんたちでした。『普通の主婦です』『普通の母親です』と演説している彼女たちは、政治的な活動なんてしたことがなかった。しかし、『何かしないと目の前の命が守れない』『声をあげないと誰も何もしてくれない』と、切羽詰まった思いから声をあげ始めたんです」

しかし、そこに立ちはだかったのは日米地位協定という大きな壁だった。

日米地位協定とは日本国内に駐留する米軍の地位や、基地・施設の使用に関するルールを定めた取り決めのこと。日本にいるアメリカ軍人が日本の法律でどこまで守られ、どこからが例外になるのかを決めるルールのことだ。

最大の特権は第3条が定める米軍基地の排他的管理権。これがあるため、米軍基地内は日本国内にあっても日本の主権が及ばないのだ。そうした米軍の活動に関する特別な取り決めをまとめたものが日米地位協定だ。

そのため、調査という名目であっても、アメリカ側が拒否すれば、日本は基地内に入ることはできない。日米地位協定に阻まれ、基地内への立ち入り調査が実現できていないことから汚染源の特定は進んでいないのが現状なのだ。

PFAS汚染により20歳で命を落とした女性

「その壁の前で立ち尽くしていても、子どもたちは育っていく。『待ってはいられない、待ったなしの問題だ』と私自身も女性たちも実感していました。

皆さん、私が作品の冒頭で語ったように『自分自身で我が子の口に毒を与えていたのかもしれない』という思いを口にしていました。被害者なのに、加害者的な感覚を背負わされているんです」

日本では光が見えない状況だったとき、平良監督は世界に目を向けた。アメリカ、ドイツ、イタリア――世界のいたるところで同じように汚染問題を解決するために立ち上がった女性たちがいることを知ったのだ。

「取材すると、沖縄の私たちと同じ思いでした。イタリアでは母体を通じてPFASが濃縮され、胎児にも影響が出てしまったことを訴える方もいました。子どもは血液量が少ないため、大人よりもPFASの悪影響を受けると言われているんですね。『自分のせいで子どもにも……』と、みんなどこか罪悪感を抱えていました」

PFASの汚染源はなにも米軍基地など軍事施設に限らない。

作中では工場による深刻な汚染が広がったイタリア・ヴェネット州を取材している。当初、行政にも相手にされなかった女性たちは活動を続け、ついには汚染企業の責任が裁判で認められたのだ。また、アメリカの汚染地域では親族を次々とがんで失い、自身も闘病中の母親、肝細胞がんに侵され若干20歳で亡くなる直前まで法規制を訴え続けた女性の声も伝えられた。

「海外で健康被害が起きている現状を知り、次世代に悪影響があることを目の当たりにしました。知らないうちは『自分たちがただ過剰なのかな』と思うことはあっても、知れば知るほどその恐ろしさを実感することになりました。海外では研究が進められており、PFASの健康への影響が次々に立証されています。そのため、世界では毒性を重く見てPFAS規制に舵を切り、厳格化に向けて動いています。

ですが、日本だけは“ガラパゴス化”したまま。市民がいくら行政に調査を要請しても『知見がない』とか『日本国内では健康への影響が確認されていない』という一点張りです。調査もしていないのに、なぜ健康への影響が出ないと言えるのでしょうか。大いなる矛盾をはらんでいるんです。

だからこそ、『どう無くしていくべきか』、当たり前のことを当たり前に訴えているつもりなんです」

後編記事『焦げ付かないフライパンも包装紙も――日常で使われるPFASは『負の遺産』 映画『ウナイ 透明な闇』が汚染は沖縄だけの問題じゃないと語る理由』でもPFAS汚染と米軍基地の問題について続けて平良監督に聞く。

平良いずみ（たいら・いずみ）

沖縄県出身。GODOM沖縄 ディレクター。元沖縄テレビ キャスター（1999年入社）。医療・福祉・基地問題などをテーマにドキュメンタリーを制作。沖縄で広がるPFAS汚染を追い続けている。これまでにPFAS汚染に関連する3本のテレビドキュメンタリーを制作。最新作『続・水どぅ宝』（2024年2月放送）ではアメリカの現地取材を敢行し、汚染の先に待ち受ける現実を提示した。主な作品に『どこへ行く、島の救急ヘリ』（2011年）、『まちかんてぃ』（2015年）、『菜の花の沖縄日記』（2018年）、『水どぅ宝』（2022年）で民間放送連盟賞テレビ報道部門優秀賞、『菜の花の沖縄日記』で第38回「地方の時代」映像祭グランプリを受賞。2020年、映画『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』で初監督を務める。

《つづけて読む》焦げ付かないフライパンも包装紙も――日常で使われるPFASは『負の遺産』 映画『ウナイ 透明な闇』が汚染は沖縄だけの問題じゃないと語る理由