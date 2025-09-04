TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水曜午後10時）が3日、バレーボール中継延長のため通常より50分遅れで放送された。前週の35分遅れに続き、2週連続となった。タレント西村知美（54）が「『よく晴れて条件が合えばここから富士山が見えるんですよ』と言われたらどれだけ遠くても一旦受け入れちゃう説」に登場し、ネット上で話題となった。

西村はニセ番組のロケで、富士山から1450キロも離れている沖縄県南城市の海沿いのホテルにいた。スタッフから「よく晴れて条件が合えば、ここから富士山が見えるんですよ」とウソの説明をされると、西村は「富士山見えます？ ええ？ すごいですね。小さいんじゃないですか？」などと語り、信じ切ってしまった。

さらにスタッフから、その場所から見える富士山が「琉球富士」と呼ばれているなどの説明を受けた。他にも「富士山が1年に3センチずつ南に移動している」「ここから富士山を見た者は死なず、それが転じて『富士を見る』＝『不死身』」などと説明され、それも信じ込んでしまった。

そして最後に「地球は球体ではなく、真っ平ら」と、近年では一部の陰謀論集団の象徴的な説としてもみなされている地球平面説を吹き込まれ、それも信じてしまった。西村は「（地球の）端っこはナイアガラの滝みたいになってるんですか？ 危ないですね」「根本的に覆された感じ」「やっぱ勉強しないと駄目ですね」などのコメントを発した。

Xでは西村の登場にまつわるポストが相次いだ。「西村知美を出してくるの反則だろ」「西村知美さんある意味すげえ」「西村知美さんはいくつになられてもかわいいしピュアですな 演者さん方も話し方が流暢でうまいw」「西村知美さんさすがに信じすぎやろ 心配になる」などと書き込まれていた。

この日の午後8時33分、番組公式Xは前週同様に「★放送時間変更のお知らせ★ 本日の『水曜日のダウンタウン』の放送はバレーボール中継延長のため、放送時間を繰り下げてお届けとなります。試合終了次第、改めて放送開始時間をお知らせいたします！」と告知。その後、午後9時21分には「本日の放送【22：50】スタートとなります！」とポスト。午後10時50分から番組はスタートした。