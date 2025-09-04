大谷はパイレーツ戦の登板が予定されていたが…

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間4日・ピッツバーグ）

ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に先発登板が見込まれていたが、試合開始約3時間前に“緊急回避”が決まった。日本の早朝4時頃に届いた一報に「大丈夫かな……」「早く良くなると」とファンに不安が広がった。

大谷は今季12度目の先発登板が予定されていたが、この日のスタメン発表では先発投手の名前から外れ、代わってエメット・シーハン投手が名を連ねた。一方で「1番・指名打者」で大谷が出場するとされた。

スタメン発表から約1時間後に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷の先発回避の理由を説明した。「昨日彼は、1日中体調不良だった」「咳があった。重い咳。ショウヘイは（昨日から）体調不良だ。副鼻腔もあるかもしれない」などとし、コンディションが優れないことから先発登板を回避したという。次回登板については今週末になる見込みとした。

大谷の先発登板を楽しみにしていたファンは当然多く、先発回避が決まると「大谷が登板回避してるの心配」「打者大谷翔平の名前があるのに投手大谷翔平の名前がなくて早朝から過去イチ頭がパニックになりました」「肘とかじゃなきゃいいけど……」と不安の声が広がった。その後、ロバーツ監督の口から原因が明かされ、「早く良くなるといいな……」「お大事に」「無理せずしっかり休んで万全の状態で戻ってきてほしいね」などと、回復にエールを送る声が殺到した。（Full-Count編集部）