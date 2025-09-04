腕だけに頼らない投球フォームを作る「スティックスロー」

子どもたちが野球の練習で疎かにしがちな「キャッチボール」。ノック前の“肩慣らし”ではなく、トレーニングの1つとして高い意識を持つことが、投球や守備の上達には大切になる。そこで、野球スキルコーチの菊池タクトさん（現ソフトバンク・R＆Dグループスキルコーチ）による、キャッチボールの質を高めるドリルを紹介。腕だけに頼らない投球フォームを作るのにお勧めが「スティックスロー」だ。

勢いのあるボールを投げるためには「胸と腕の連動」が必要になる。子どもたちのキャッチボールで多く見られるのは「肘が下がったり、腕だけで投げてしまう」ことだという。その投球フォームの問題を解決するために有効な練習の1つが「スティックスロー」だ。

まずは約1メートルのプラスチックの棒を用意。棒の真ん中を持ち、投げる方向に向かって真っすぐ足（右投げならば左足）を出し、投球の姿勢を作っていく。胸を少し後ろに反る動作を行うが、後ろ体重になりすぎないことを意識する。

この時に重要なのは、スティックを持つ手の小指が「前を向いている状態」を作ること。これにより腕が横振りにならず、胸を倒し、腕が前に伸びていく連動を養うことができるという。

成功の目安はプラスチックの棒が真っすぐ飛んでいくこと。ボールを投げる時と同様に、肘が下がらないことも重要だ。この「スティックスロー」は、ドジャースの山本由伸投手ら、プロ野球選手が取り入れている、やり投げと同じ動き。腕だけに頼らない投球フォームを身につけ、キャッチボールの向上に繋げていきたい。（First-Pitch編集部）