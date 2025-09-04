「築地市場」跡地が再開発でスタジアムやタワマンに変わる…地元住民が明かした「不安」

築地市場跡地の再開発計画には、タワーマンションやスタジアムの建設が含まれ、地域住民からはヒートアイランド現象や公共交通機関の負荷増加に対する懸念が多く寄せられている。地域の声を反映した持続可能な街づくりが求められる。

築地市場跡地の再開発に不満の声

施設の老朽化などを理由に2018年10月に豊洲に市場機能を移転し、それ以来広大な空き地となっていた築地市場跡地。東京都はかねてよりこの跡地を有効活用し、持続的な成長につながる街づくりを推進する方針を示し、「築地地区まちづくり事業」計画を着々と進めていた。

今年5月に事業者が都に提出した環境影響評価調査計画書によると、跡地には最高210メートルの高層タワーマンションや、専門の知識や技能を持つ外国の高度人材および国賓などの要人を迎え入れるホテルなど、計9棟の施設が建築されるとのこと。

さらに中心部には約5万人収容可能な屋根付きスタジアムも設置される予定のほか、食文化を発信する7階建ての複合棟「フードホール」「フードラボ」や、南を流れる隅田川沿いに舟運の停留所なども整備する予定だという。

総事業費は約9000億円と、他の再開発事業に比べても規模の大きい今回の築地市場跡地について、ネットでは以下のような不満の声が多数あがっていた。

《東京に一番足りないのは、空き地と公園です。超高層ビルはもう充分では》

《東京の湾岸部に超高層ビルがさらに建てば、ヒートアイランドが加速して内陸部はもっと暑くなります。》

《人口減少が進む日本で、タワマン建てるのではなく、たまには公園作ってほしい。緑の多い公園。湾岸に高層ビル建てるの、海からの大気を遮ってるってことだよね。40年後のタワマン、高層ビル、誰がメンテするの？》

築地を含む湾岸エリアは都市再開発事業がかなり進んでいるエリアで、周辺の月島・勝どき・豊洲などには高層マンション群が立ち並び、建設工事が現在も数多く進行している。

さらに高層ビルなどが乱立すると、風がビルに遮られて風速が弱まることや、ビルの輻射熱による気温の上昇など「ヒートアイランド現象」も深刻化する恐れがあるのだ。

ネット上では築地市場跡地の再開発に反対の声が多く見られたが、近隣に住む地元住民たちはどう感じているのか。今回は3名の地域住民に築地市場跡地の再開発についてのリアルな声を聞いてみた。

騒音問題、周辺駅の混雑……不安だらけ

最初に話を聞いたのは隅田川を挟んで築地市場跡地の真向かいのエリアに住むヤマザキさん（仮名・27歳）。生まれたときから築地市場周辺のエリアに住むというヤマザキさんは、今回の再開発についてどう感じているのか。

「生活が便利になるとか、娯楽が増えて生活が豊かになるとかいう期待よりも、正直不安のほうが大きいですね。築地市場の周辺駅はどれも小さい駅ばかりですし、大量の人が押し寄せてくるとなると、駅の混雑は容易に想像できます。再開発に伴って周辺駅や周辺施設の整備までやってくれるんでしょうか。

あとはスタジアムの騒音問題ですね。東京ドームと同じくらいの規模の収容人数を誇るスタジアムとのことですが、東京ドーム近辺に住んでいる友人の話を聞いていると、かなり音漏れの問題に悩んでいるようでしたので、自宅がそうなるのは勘弁してほしいですね。

築地、勝どき、月島周辺のエリアは、昔は下町で、のどかでゆったり静かな雰囲気が魅力的だったので、いつの間にか進行していく再開発によって街が様変わりしていくのを見届けるのはしんどいです。いまから引っ越しも検討するくらい不安な気持ちです」（ヤマザキさん）

再開発について、不安な気持ちが大きいというヤマザキさん。基本的に都の再開発事業についていい印象を持っていないようだ。都の行う再開発事業においての問題点とは何なのか。

「私の住む近辺の街の再開発については、“近隣住民の声を聞かず、憩いの場を奪っている”という印象です。例えば、月島は現在タワーマンションがどんどん建設されている状況なのですが、以前から『愛する月島を守る会』という月島の過剰な再開発に反対する近隣住民の会があります。

特に月島の古くからある商店街『西仲商店街』の一角に高層ビルを建設することになったときは、景観が乱れることや近隣住宅の日当たりが悪くなるなど、さまざまな要因から反対の声が多かったにもかかわらず、わりと強行突破で進んでしまっていた気がします。

あとは絶景スポットとして有名で、地元住民のみならず区外からも多くの人が訪れていた憩いの場である『晴海ふ頭』も、2020年の東京オリンピックの際に選手村になり、現在は『晴海フラッグ』というエリアに変化しました。なかには公園もあってゆったりできる場所もあるものの、周辺はマンション群がひしめいていて、息苦しい景観になってしまったと感じます」（ヤマザキさん）

近隣のこれ以上の再開発には反対だというヤマザキさんだが、街づくりにおいて大切にすべきことについてどう考えているのかも聞いてみた。

「まずは近隣住民の声をもっと聞いてほしいです。再開発によってもちろん利便性が増すなどのメリットもありますが、治安の悪化、公共交通機関の混雑、景観の乱れなど、再開発をする前は得られていた安心感や居心地の良さを奪われるというデメリットもあります。そして私は実際にいまそのデメリットを肌で感じています。むやみやたらにタワーマンションを建てていいことなんてないですし、東京都には近隣住民に寄り添った街づくりをお願いしたいです」（ヤマザキさん）

環境に配慮した未来の感じられる再開発を

次に話を聞いたのは中央区在住のサトウさん（仮名・48歳）だ。サトウさんは築地市場跡地の再開発についてこう語る。

「すでに再開発地域に住んでいるので、築地市場の大型開発についても『またか』という感じで特に驚きはないです。あれだけ広大な土地を遊ばせておく訳にはいかないだろうから、致し方ないのかなと。スタジアムが出来る事で周辺がさらに賑やかになるのはいいですが、治安や交通機関の対策を万全にしていただきたいですね」

築地市場跡地にはマンションや国賓、海外の高度人材を受け入れるホテルなど高層ビルが9棟も建つ予定だが、サトウさんはこれについてどういった懸念点を抱いているのだろうか。

「湾岸は超高層ビルだらけですが、さらに9棟とは驚きです。うちは一般庶民なので、富裕層向けの施設には縁がなさそう。風向きや二酸化炭素の排出などに考慮した都市計画をお願いしたいです」（サトウさん）

先日、TBSアナウンサーの安住紳一郎氏が自身のラジオ番組で、湾岸部のタワーマンションについて持論を展開し話題となった。

安住氏は《私が都知事になったら、あれ（タワーマンション）全部、解体しますよ》、《住んでいる人には悪いけど、あのへんのビル全部、取り壊しちゃう。風の通り道を作りましょう》と発言し、湾岸部のタワーマンションが原因とされる「ヒートアイランド現象」の問題について取り上げ、これが後日行われた小池百合子知事の定例会見でも言及された。安住氏の発言は番組を盛り上げるためのジョークだろうが、このニュースについてサトウさんはどう感じたのだろうか。

「築地市場周辺にある勝鬨橋から見る夜景は本当にきれいですが、たくさんのタワーマンション群が広がる光景に、これだけ人が住んでいて二酸化炭素などのエネルギーを放出しているのだと考えると恐れも感じます。私は安住さんと小池都知事の意見の中庸の立場です。風通しやヒートアイランドの加速の問題については、専門家の方の意見を聞いて、未来の感じられる都市計画を希望します」（サトウさん）

“思い出の場所”を取り壊さないでほしい

最後に話を聞いたのは築地の隣町に住むミヤケさん（仮名・32歳）。ミヤケさんにも今回の再開発に対する意見を聞いてみた。

「市場が移転して約7年の間、何も建設されていなかったことのほうが珍しいですよね。築地周辺は何か建物がなくなった後は、すぐに新しい施設が立つイメージだったので。再開発については、今利用されていない土地が有効利用されるのは良いことかなと思います」（ミヤケさん）

今回の再開発で期待していることについても聞いてみた。

「食文化を発信する施設や、舟運の停留所など、こういった築地周辺でしかできないことをするのはいいなと思います。隅田川や川沿いの景観、隅田川ならではの舟の運行などは、地元住民でも綺麗だなと思うところなのでぜひ活かしていただきたいですね。

あとはスタジアムなどの楽しめる施設ができることは嬉しいです。私の住む周辺には大きな商業施設がないので、こういった娯楽施設が増えるのは大歓迎。でも、スタジアムだとライブ終わりなどに周辺が混雑することは心配です」（ミヤケさん）

では築地市場跡地に建設予定の施設についての懸念点についてはどうか。

「人が増えてバスや電車などの交通機関を快適に利用できなくなることがいちばんの懸念点ですね。今ですら自宅の周囲に海外の方々が宿泊される施設が多い関係で、バスが乗客であふれていて乗れないことも多いのに、これ以上地元の住民の生活が不便になるのはたまったものではないです。

また、近ごろ外国籍の方が起こす事件が増えているといったニュースを見ると、海外の高度人材を受け入れるホテルというのは手放しに喜べません。シンプルに身の危険を感じてしまいます。ファミリー層も多い地域ですし、穏やかな暮らしを守る取り組みをして欲しいです」（ミヤケさん）

ミヤケさんは幼いころから湾岸エリアで生活をしてきたそうだが、再開発事業についての思いをこう語ってくれた。

「私の地元での再開発は幼いころから進んでいて、自分が小学生だった当時に、多くの子どもたちの遊び場だった大きめの公園が、再開発によってタワーマンションになってしまったことがショックで、いまも深く心に残っています。再開発をするのは百歩譲ってもう許しますが、国が決めたことのシワ寄せを地域住民が受けなければならない状況は嫌です。

例えば東京オリンピックの選手村について、『晴海ふ頭』という地域住民にとっての憩いの場であり、思い出の場所を壊してまでやることだったのか疑問です。住民の考えや声をもっと聞いてほしかったです。選手村はやる価値のあった事かもしれませんが、その後けっきょく、選手村は集合住宅に変化しました。地元にタワーマンションが乱立している状況で、もうこれ以上、海外の方の住む場所や、新たに住む人を増やす取り組みはいらないと思います。

すでに人口は過密状態になりつつありますし、いまはもう地域住民が豊かに暮らせるような施策をすべき段階なんじゃないでしょうか。思い出の場所を壊されるのはもうたくさんです」（ミヤケさん）

――今回の築地市場跡地の再開発について、地域住民からは心配の声が多いようだった。

国に求められていることは、地域住民の声にもっと耳を傾け、どうしたらその地域の利便性や生活の質を上げられるのかといったことを念頭に、いま一度再開発の方向性を見直すべきことではないのだろうか。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

【もっと読む】「『ジャングリア沖縄』で来園者の怒りが爆発」オープン直後の”酷すぎる実態”とカスタマーファーストとは程遠い”派手なマーケティングの功罪”