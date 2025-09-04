“シングルのB面”はもう通じない？ 柏木由紀「『B面ってなんだろう？』って思ってた」

タレントの柏木由紀（34歳）が、9月3日に放送されたバラエティ番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）に出演。“シングルのB面”について「『B面ってなんだろう？』って思ってた」と語った。



番組は今回、「平成レトロなぜ今流行る？」をテーマに進行。平成の時代に8センチCDが登場したという話題の中で、ブラックマヨネーズ・小杉竜一は「カップリングとかB面とかいう概念が今の子はないってことでしょ？」と話し、歌謡曲評論のスペシャリストも「B面はもう通じないですね」とコメント、タレント・島崎和歌子は「ウソでしょ！？」と驚きの声を上げる。



柏木は「AKBでも表の、シングル（A面）が選抜で、“B面のメンバー”って言われても、『B面ってなんだろう？』って思ってた。そういうことなんだ！」とコメント。



そんな柏木に、タレント・明石家さんまは「B面なんだろうと思ってたん？ たぶん“A”と“B”やから、（Bのほうが）下やろなと思ってたん」と語った。