「転売ヤーのせいではなかった」コメ不足の”真犯人”がついに判明…農水省が謝罪した《令和の米騒動》の真相

農水次官による異例の謝罪

「コメは足りているとずっと申し上げていたことが誤っていたということで、この場を借りてお詫び申し上げたい」。

8月8日、自民党本部で開催された会合に出席した農水省の渡邊毅事務次官はこう述べ、居並んだ同省幹部とともに深々と頭を下げた。

農政の事務方トップによる異例の謝罪。これにより、日本中の関心を集めてきた「令和の米騒動」の本当の原因がようやく明らかになった。

「令和の米騒動」の本当の原因

筆者は今年3月の本誌寄稿において、一連のコメをめぐる問題について「犯人不明の米騒動」と指摘した。当時、農水省は「一部のブローカー的な業者による、売り惜しみなどの投機的な行為が米価高騰の原因」と指摘していた。しかし、後述のように「どうもその指摘が的を外しているのではないか」という疑念から、筆者は「犯人不明」という表現を選んだ。

そして、騒動が始まって1年が経ち、ついに農水省から「令和の米騒動」について、納得できる「本当の原因」が公表された。驚くべきことに、その原因とは農水省自身の“判断ミス”によるところが大きかったのである。

もっとも、筆者自身も本誌寄稿において米価高騰の原因をいくつか議論してきたが、結果的にはそれらの中にも不正確なものが多分に含まれていた。したがって、自省の意味も込め、米価高騰の原因を改めて考えてみたい。

なぜ昨夏のコメ不足は起きたのか

まずは「令和の米騒動」の“犯人探し”をめぐる経緯を振り返ろう。

ことの発端は、昨年夏。スーパーの店頭から米袋が消えたことで、コメ不足が一気に国民的関心事へと躍り出た。その後、2024年産の新米が出回るようになると店頭在庫は回復した。

しかし、今度はあまりに高い米価が問題となった。昨年11月時点のスーパーでの店頭小売価格は5kgあたり3,500円前後と、前年比で4割ほどの高値となった。いま考えれば3,000円台はまだマシなように思えるが、当時はこの米価が深刻に受け止められ「なぜこんなにコメが高いのか」という議論が各所で交わされた。

だが、この時点でコメが高い理由は明らかだった。筆者も以前指摘したように、それはJAなどの集荷業者が異例の高値を提示して2024年産米を農家から集めたためだ。そして、なぜ集荷業者がそのような対応をしたかと言えば、新米が収穫される直前の時点でコメ不足が大きな話題となっていたことに原因があった。

つまり、昨年秋の時点で「なぜコメが高いのか」という問題は、「なぜ夏にコメが不足したのか」という問題に直結していた。

農水省はどう説明してきたのか

では、当時の農水省は夏にコメ不足が生じた理由をどう説明していたのか。

筆者は昨年12月、とある研究会で農水省の担当者から説明を受けたが、その理由は「南海トラフ地震臨時情報の発表や台風の発生などによる一時的なコメの買い込みによって、店頭で不足が生じた」というようなものだった。そして、同時に、「2024年産米は2023年産米よりも増えているので、今後不足する可能性は低い」とも指摘されていた。

だが、「コメは足りている」という農水省の説明とは裏腹に、2025年に入ってもコメの価格は上がり続けた。この頃になると、今度はコメを売り惜しんでいるブローカー的な業者の存在が大きな注目の的となった。2月3日の国会答弁で、当時の江藤拓農相が「米価高騰がマネーゲームであることは明らか」と発言したことからも分かるように、農水省も「コメは足りており、投機的な動きが米価を釣り上げている」という立場を守り続けた。

期待外れに終わった「切り札」

そして2月14日、農水省は備蓄米放出の決定という異例の動きに出た。コメを売り惜しんできた業者としては、備蓄米が出回り相場が落ち着く前に在庫を売りさばこうと考えるため、これで流通の目詰まりが解消され、米価高騰も少しは落ち着くと考えられた。

しかし、実際は違った。備蓄米放出が決定された後も米価は上がり続け、3月にはスーパー店頭での小売価格が5kgあたり4,000円を突破。これを受けて、冒頭でも触れたように筆者は「業者悪玉論は的外れだったのではないか」と本誌寄稿で指摘した。

備蓄米の放出が思ったような効果を発揮しなかったことから、「そもそもコメが足りていないのでは？」という指摘が、ついに専門家や現場の農家からも上がるようになった。つまり、そもそもコメが足りていないので、業者が溜め込んでいる量も微々たるものなのではないかというわけだ。

・・・・・・

【つづきを読む】『《令和の米騒動》「今年もコメ高騰は続く」農水省トップ“異例の謝罪”の背景にあった政府の「致命的な判断ミス」』

【つづきを読む】《令和の米騒動》「今年もコメ高騰は続く」農水省トップ”異例の謝罪”の背景にあった3年前の「致命的ミス」