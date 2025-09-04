孫正義会長の「頭の中」は一体どうなっているのか…不振インテルに3000億円出資「ソフトバンクGのミライ計画」

AI分野に積極投資を続けるSBG

8月19日、ソフトバンクグループ株式会社（SBG）は、米半導体大手インテルに出資すると発表した。具体的には、20億ドル（約3000億円）で普通株を取得する。

ただ、足元のインテルの業況はかなり厳しい。SBGとしては、インテルの事業運営体制を立て直し可能と判断したのだろう。ソフトバンクは、インテルに対して画像処理半導体（GPU）などの生産を委託し、AI関連事業の成長加速につなげるとみられる。

現在、SBGは世界的な規模でAI関連事業を推進している。

米国では、AIインフラ構想である“スターゲート計画”を発表した。国内でも、法人向けのAI事業をオープンAIと共同で開始した。同社のAI事業を確立し、新薬や新素材開発などにもつなげる計画だという。

また、AIをシステム開発・管理にも活用する。SBGはAIで新しい価値を世界に提供し、さらなる成長の実現を目指している。

SBGは、AI戦略の将来を賭けてインテル出資に踏み切ったと言ってもいいだろう。

同社がインテルの業績を立て直し、先端AIチップ製造で競争力を発揮できるかは、わが国の産業界にもかなりの影響を与えるはずだ。特に、レゾナックホールディングス（旧昭和電工）やオムロンなどの企業が半導体製造の後工程分野でインテルとコンソーシアム（企業連合）を組んだことは重要だ。

今後、SBGに求められるのは、事業展開に関するリスク管理の徹底、そしてインテルなどの出資先企業との協業体制の整備だろう。

足元、世界的に株価は割高な水準にある。何かのきっかけで、世界的に株価が調整するリスクは高まっている。株価の調整は、SBGの業績下振れにつながるだろう。トランプ政権の政策リスクも大きい。SBGが迅速にインテルとの協業体制を確立できるか注目される。

AI市場で先行者利益を狙う

SBGの孫正義会長は、AIがわたしたち人間の知能・知性を超越する時代の到来を見据え、米中をはじめ世界のIT、AI関連の先端企業への出資に積極的だ。

近年は、非公開企業に加え、事業基盤が整備された上場企業への出資を増やした。オープンAIやエヌビディア、TSMCへの出資はその代表例だ。その延長に今回のインテルへの出資もある。

SBGが目指すのは、高性能AIモデルを開発する企業への出資や提携を通じて、社会に変革をもたらすことだ。

AIを使って、バイオ医薬品、特にこれまで治療が困難といわれてきた神経疾患などの治療技術・治療薬を開発する。あるいは、AIによるプログラミング開発で、ITシステム運営の効率性を高める。企業向け（B2B）、個人向け（B2C）の両分野で、AI市場の主導権を握り、先行者利益を得ようとしている。

代表的な取り組みの一つが、米国でオープンAI、オラクルと進めるスターゲート計画だ。

スターゲート計画の投資規模は、総額5000億ドル（約70兆円）に達する。AIデータセンターを増設し、米国のデータを米国内で管理してAIの性能を引き上げ、社会、経済、安全保障の体制拡充につなげる。

米国の報道では、投資が遅れているとの指摘もあるが、SBGは強気姿勢を崩していない。

国内では、オープンAIや英アームと共同で、法人向けAIサービスの“クリスタル・インテリジェンス事業”を開始した。みずほ銀行はクリスタル・インテリジェンスを導入し、銀行ビジネスの効率化につなげようとしている。

また、SBG傘下のペイペイは米国市場で新規株式公開（IPO）進めていると発表。これもAI関連事業に資金を再配分するための動きの一つと考えられる。

覚悟をもって出資に踏み切った

現在、インテルの業況はかなり厳しい。

4〜6月期まで、6四半期連続でインテルの最終損益は赤字だった。半導体の回路線幅の微細化の遅れにより、AI開発に必要な先端のGPU開発、製造はTSMCに水をあけられている。

インテルは事業を立て直すために、資金を調達する必要がある。SBGはその要請に応えることで、オープンAIが必要とするAIチップの供給体制を拡充する狙いがあるとみられる。

足元、オープンAIは、エヌビディア以外にグーグルのAIチップを使い始めた。エヌビディアのGPUが、オープンAIの要求をすべて満たすわけではないだろう。AI開発企業にマッチしたAIチップの供給実現をめざし、TSMCとインテルの協業を支援することもSBGは重視しているはずだ。

インテルの業績悪化の深刻さを見るに、SBGはかなりの覚悟をもってインテル出資に踏み切ったはずだ。

それは、SBGにとどまらず、わが国のIT先端企業にもかなりの影響を与えるだろう。

注目の一つはNTTグループだ。

NTTデータグループは、オープンAIと組んで法人向けのサービス提供に参入した。オープンAIをハブにして、SBGとNTTデータが国内の法人向けAIビジネスで共同し、新たなAIサービスが誕生する可能性もある。

また、NTTは従来の半導体よりも通信速度が速く、電力消費量も少ない光半導体の実用化に取り組んでいる。オープンAIが光半導体を利用して、より高性能な汎用型の人工知能を開発することも想定される。

中長期的に、SBGがこうした新たなAIを米スターゲート計画や、国内のクリスタル・インテリジェンス事業に導入する展開もあるだろう。

