まさか、親友が…？家の1万円が消えた日、ママ友の“行動”が頭から離れない【ママリ】

信頼していたママ友にお金を盗まれた…どうするべき？

信頼してたママ友にお金盗まれました。同じたまたま子供を産院で2日違いで出産して児童館で再会してから5年の付き合いで家族ぐるみで毎年スキーやキャンプに行くほど仲良くしていました。遠方にいる家族より頼りになって本当に信頼していました。昨日お互いの旦那と子供達は映画に出かけてママ友と2人で私の家でお茶タイムしていました。コーヒーに牛乳入れるタイプだったのですが牛乳がなくてコンビニ目の前なので買ってくるねと少しの時間だったのでママ友残して家を出てしまいました。私が財布忘れてすぐに取りに戻った時にリビングの普段の生活費入れてる棚の前に座って慌ててポケットに何かしまう瞬間を見てしまったのです。向こうはかなり慌てて、早いね！って言ってました。顔も明らかに動揺してました。私も、え？何か隠した？と思ったけどその場では言えなくて財布忘れたけど、もう牛乳良くなって戻ってきた。と言いました。それからその場は普段通りにしました。ママ友が帰った後に生活費見たら１万なくなってました。旦那に話したらびっくりしてましたが取った決定的な証拠は見てないし、もしかしたら私の数え間違えで最初からその金額だったかもしれないよねと。確かに隠しカメラある訳でもなく一瞬だったので確実ではありません。私も抜けているとこあるので本当に数え間違えかもしれません。信頼してた人だけあって疑うのもしんどいし、聞いてもスッキリはしない結果になる気もします。みなさんならどうしますか？ 出典：

qa.mamari.jp

共に悩みを分かち合い、共に子どもの成長を見守り、子育て中の心の拠り所でもあるママ友。そんなママ友の存在にたくさん助けられたという方も多いはず。しかし、どれだけ信じていた相手でも一瞬にしてその信頼が消えてしまうこともあるようです。アプリ「ママリ」には、家族ぐるみで仲良くしていたママ友にお金を盗まれてしまい、どうしたら良いのか悩んでいるとの声が届きました。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。

同じ産院で子どもを生み、その後に児童館で再開して以来、家族ぐるみで5年の付き合いになる信頼しているママ友がいる投稿者さん。



夫同士が子どもたちを連れて外出中に、ママ友と2人で自宅でお茶をしていたとき、牛乳を切らしていたため、ママ友を残してコンビニに行くために家を出たとのこと。途中で財布を忘れたことに気付き、家に戻ったところ、ママ友が生活費を入れている棚の前に居て、何かをポケットにしまうところを目撃したようです。ママ友はかなり動揺した様子でしたが、投稿者さんはその場では何も聞けなかったとのこと。



ママ友が帰宅してから生活費を確認すると1万円無くなっており、夫に相談すると、驚いていたもののカメラがあるわけでは無いので確証が無く、投稿者さんの数え間違いだった可能性もあると言われたようです。確かのその通りではありますが、今のままだと信じていたママ友に疑うことにも苦痛を感じ、ママ友に話を聞いたところでモヤモヤは残るように思い、どのように対応すべきか悩んでいるようです。

確実なのであれば本人に聞く！警察の名前を出して話す！ママリに寄せらえた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。



まずは、1万円が無くなっていることが確実なのであれば本人に電話で聞くとの声をご紹介します。

確実に一万円減っているのなら、聞きます！

LINEとかだと後で他のママとなに酷いよねー！とか拡散されたりしたら嫌なので、電話して聞きます。

生活費入れる棚の前でポケットに何か慌ててしまっていたよね？その後みたら一万円なくなってたんだけど…心当たり、どうかな？って。

知らないって言われたら、わかった。突然ごめんね、お金なくなって動揺しちゃって…

って言うけど、もうそこからは家には絶対入れないし、自分からは誘わないし誘われても都合が悪いなど言って疎遠にします。言わないと今後味を占めて同じ事されても困るし、むしろ、今までも盗まれたり…してた？って疑ってしまうので💦 出典：

qa.mamari.jp

1万円が確実に無くなっているのであれば、本人に聞くとの声が届きました。その場合、SNSを使うと文面が残るので、拡散されてしまうことも考えて、電話で聞くとのこと。



ストレートに聞かず、「心当たり無いかな？」というようなニュアンスで聞き、そこで「知らない」と言われても今後は家には入れず、徐々に疎遠にしていくとのこと。一度信じられなくなったら、もう元に戻ることは難しいですよね。

次に、今後も仲良くしたいと考えているのであれば話をするとの声をご紹介します。

私なら、今後も仲良くしたいならこの話をします。何か隠すのを見たことと、足りないこと…

それから色々考えます。ただ、二度と家には呼びません。



もう信用できないし、言えないとなれば縁を切ります。

向こうも後ろめたくて何も言わないか、探るために『何かしたかな』って言って来るかのどちらかかだと思うけど、どちらにしても人間性を疑ってしまう。 出典：

qa.mamari.jp

今後もママ友と仲良くしたいのであれば、隠す場面を見たことや生活費が足りなくなっていることを話すとの声が届きました。その話を聞いた上で今後のことを考えるとのこと。



そこで、もう信じられないとなれば、そこで今後付き合いは断ち切るようです。もう信頼は取り戻せないので、ママ友として付き合っていくことになっても、家には絶対に入れないとのこと。



今まで信頼してきた分、とても悲しいですよね。

続いて、確実性があるのであれば、警察に届けるという話をママ友に話すとの声をご紹介します。

それが確実なのであれば、



ママ友に



お金がなくなってね。

警察呼ぶことにしたんだ。



近日中ということであなたが部屋に出入りしたことも話さなきゃならないの。



あ、参考人ってやつか？

もしかしたら参考人として、呼ばれて警察署出向くかも。そのときはよろしくね。とりあえず電話番号教えてもらっていいかな



もう追い詰めます



それでも化けの皮が剥がれないならもう

ご意見にもありましたが、もう会わない



あなたもきをつけてね。

こわいよね、

を最後に。 出典：

qa.mamari.jp

私なら直球で聞きます。

聞かずにこのまま家族ぐるみの友人関係を続けるのは絶対無理です。



うちの棚から一万円札取った？

昨日引き出しにしまったお金が一万円減っていて。

夫に相談して警察に被害届出そうと思っていて、昨日◯◯が来たこと話す事になると思う。

なにか理由があるなら正直に話して欲しいんだけど。

って言います。



どんな理由があったとしても、人の家のお金を盗むなんてまともじゃないですけどね💦

今までの付き合いもあって信頼していたかもしれませんが、今後信用できないですよね。

本当に盗んでいて正直に話してくれたなら付き合いに関しては検討の余地があるかなと💦 出典：

qa.mamari.jp

1万円が無くなっていることが確かだとしたら、生活費が1万円無くなっていたので警察に被害届を出そうと思っているとの旨をママ友に話をするとの声が届いています。



警察に話すことになれば、その日にママ友が家に来ていたことも話をすることになるので、自然な流れでママ友に話ができそうですね。また、警察が介入することになれば、ママ友が本当にお金を盗んでいたら隠し通すことはできないはず。



それでも誤魔化すようであれば、すぐに縁を切るべきとの声も寄せられています。

どのような理由があってもしてはいけないこと

どれほど親しくしてきたママ友であっても、一度失った信頼を取り戻すのは簡単なことではありません。特に「お金」が関わってくると、そのハードルはさらに高くなります。お金を盗む行為は、どんな理由があっても許されるものではありませんよね。



実際に1万円が無くなったかどうかを確定するのは難しいかもしれませんが、相手に明らかに不自然な行動があった時点で、これまでのように付き合うのは難しいのではないでしょうか。



5年間、家族ぐるみで出かけたり、これからも続いていくと思っていた関係が、このような形で途切れてしまうのは想像以上につらいことです。ですが、人生はまだまだ長く、この先にはきっと新しい、そしてより良い出会いが待っているはず。そう信じて、少しずつ気持ちを切り替えていけるといいですね。

記事作成: kira_z07

（配信元: ママリ）