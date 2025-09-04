学校給食の魅力を高める取り組みを行っている北九州市で3日、新たな調理法で作った給食が登場しました。

■6年生

「めちゃくちゃ、おいしそうです。」

「軟らかくておいしいです。」



北九州市の八幡小学校のこの日の給食は、南アフリカの家庭料理です。



パプリカパウダーやケチャップで味付けした「ペリペリチキン」は、チキンをしっとりと焼き上げています。ソーセージのスープもついています。多彩なメニューを実現できた秘訣（ひけつ）が、給食の時間からさかのぼること2時間前、給食室にありました。

こちらは、大型調理機器、スチームコンベクションオーブン「スチコン」です。蒸気を循環しながら高温で加熱できます。



市は昨年度から、およそ3億円をかけて市内すべての小学校に「スチコン」を設置しました。



これまで学校給食では、大きな釜で「炒める」「煮る」「揚げる」しかありませんでしたが「スチコン」の導入で「焼く」「蒸す」といった調理が可能になりました。



今後は「スチコン」を使って、ピザやグラタンなどのメニューも予定されています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月3日午後5時放送