給食に南アフリカ料理が登場！ 全小学校に調理機器「スチコン」導入で新メニュー 北九州市
学校給食の魅力を高める取り組みを行っている北九州市で3日、新たな調理法で作った給食が登場しました。
■6年生
「めちゃくちゃ、おいしそうです。」
「軟らかくておいしいです。」
北九州市の八幡小学校のこの日の給食は、南アフリカの家庭料理です。
パプリカパウダーやケチャップで味付けした「ペリペリチキン」は、チキンをしっとりと焼き上げています。ソーセージのスープもついています。多彩なメニューを実現できた秘訣（ひけつ）が、給食の時間からさかのぼること2時間前、給食室にありました。
こちらは、大型調理機器、スチームコンベクションオーブン「スチコン」です。蒸気を循環しながら高温で加熱できます。
市は昨年度から、およそ3億円をかけて市内すべての小学校に「スチコン」を設置しました。
これまで学校給食では、大きな釜で「炒める」「煮る」「揚げる」しかありませんでしたが「スチコン」の導入で「焼く」「蒸す」といった調理が可能になりました。
今後は「スチコン」を使って、ピザやグラタンなどのメニューも予定されています。
