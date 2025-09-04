◆全日本プロレス「第１２回 王道トーナメント」（３日、新木場１ｓｔＲＩＮＧ）観衆３３９（札止め）

全日本プロレスは３日、新木場１ｓｔＲＩＮＧで「第１２回 王道トーナメント」２回戦を開催した。

無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。８・２４後楽園ホールで開幕し、９・１５に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。

新木場大会では１回戦を突破した本田竜輝が元三冠ヘビー級王者デイビーボーイ・スミスＪｒ．と対戦。激しい攻防は、本田が一瞬でスミスＪｒ．を丸め込みピンフォールを奪い準決勝進出を決めた。

メインイベントでは、綾部がザイオンと対戦。白熱の展開となった一戦は、２２分０２秒、デスルーレットで綾部がザイオンを撃破した。この結果、９・１５後楽園での準決勝は綾部と本田の一戦に決まった。

メイン終了後のリングに本田が登場し綾部へ「オレはオマエが勝つと思ってたよ。そして去年の王道トーナメント、オマエに決勝で負けてんだ。その借りを返してやる。オレはものすごく、ものすごく、オマエを潰すのが楽しみで楽しみで仕方ないよ」と挑発した。

綾部は「オレも本田竜輝、オマエと１対１でまたぶつかり合えるのが楽しみで仕方ないよ。ただ、去年の王道トーナメント決勝、そして今年のチャンピオン・カーニバルと同じ、オマエはオレに負けるんだ」と宣告した。

◆残る２回戦２試合（９・６ライトキューブ宇都宮）

宮原健斗 ＶＳ 野村直矢

関本大介 ＶＳ オデッセイ

◆９・３新木場全成績

▼第１試合 シングルマッチ １５分１本勝負

○関本大介（８分５２秒 アルゼンチンバックブリーカー）井上凌●

▼第２試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 タッグマッチ ２０分１本勝負

芦野祥太郎、○オデッセイ（９分２４秒 ジャーニーズエンド→片エビ固め）大森北斗●、羆嵐

▼第３試合 シングルマッチ ３０分１本勝負

○斉藤ジュン（９分３７秒 ジャックハマー→片エビ固め）立花誠吾●

▼第４試合 世界ジュニアヘビー級選手権試合＆アジアタッグ選手権試合前哨戦６人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、○ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１４分４３秒 二天一流→体固め）青柳優馬、青柳亮生●、ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼王道トーナメント２回戦 時間無制限１本勝負

○本田竜輝（１５分５０秒 エビ固め）デイビーボーイ・スミスＪｒ．●

▼同

○綾部蓮（２２分０２秒 デスルーレット→片エビ固め）ザイオン●