ドジャース・大谷翔平投手（３１）の先発登板回避にファンに不安が広がった。

大谷は３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は投手としても先発予定で二刀流出場の見込みだったが、先発投手はシーハンと発表された。登板回避とみられる。

これにはネット上で「なんでやろ？気になるわ〜〜」「登板回避してるの心配」「お大事になさってください」「登板回避の大谷にアクシデントあったのでしょうか？心配です」「大谷さん大丈夫？」「大したことじゃなきゃ良いけど」「１日休んじゃえばいいのにって思うけど、出るのが大谷さん」「何かあったわけじゃないよね？」「いや、だから大谷さんに何があったのか早よ教えて」「何か事件ですか？」「アクシデント発生か！？」とファンの心配の声が次々と上がっていた。

後にロバーツ監督が大谷の登板回避について「昨日から彼（大谷）は体調不良だった。（試合前に）投球練習のために外に出てみたが、気分が悪くなってトレーナーに知らせた。その時点で彼に確認したところ、『打つのは大丈夫』と保証してくれて、それが（ホームランなど３安打で）正しい判断だったと証明された。ただ、練習は短縮されたし、病気で脱水の可能性もあった。試合で投げる負担を考えた時にはうまくいかないと判断した。そこで、登板を一度飛ばす予定だったエメット（シーハン）を登板させるのは簡単な入れ替えだったし、翔平を週末のカードに回すことにして、数日回復の時間を与えることにした」と説明した。

大谷は２３年９月に自身２度目の右肘手術を受けた「投手・大谷」は今年６月に電撃復帰。１１度目の登板だった前回８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では復帰後初めて５回を投げ切り、２安打１失点９奪三振の快投でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）以来の勝ち投手となった。