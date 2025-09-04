関西〜北陸を結ぶ「8号バイパス」まもなく全線開通へ！ 「ブツ切れ」解消で渋滞解消＆所要時間大幅解消に期待大！ 「米原バイパス」開通でどう変わる？

関西〜北陸を抜ける超便利バイパス全通！

米原バイパスは、滋賀県長浜市から米原市を通り彦根市まで至る延長10.3kmの国道8号のバイパスです。

そのうち、未開通だった南側区間が2025年9月23日に開通します。

【画像】超便利!?これが最新の「国道8号米原バイパス」ルートと工事状況です！（9枚）

ここが開通するとどのような効果が期待できるのでしょうか。

「米原バイパス」工事の様子

国道8号は新潟県新潟市を起点とし京都府京都市に至る総延長約600kmの主要幹線道路です。

米原バイパスは長浜市・米原市・彦根市の交通混雑の緩和、交通安全の確保、冬季の円滑な交通の確保を目的とした延長10.3kmの道路です。

このうち北側の8.1km区間は2012年までに開通済み、国道8号（現道）と接続する南側2.2km区間は未開通のままブツ切れ状態となっていました。

ここが開通すると、京都方面から北陸方面へ抜ける際、渋滞に悩まされている国道8号の現道、米原駅前や大垣方面への国道21号と分岐する西円寺交差点を通らずによくなり、当該区間の渋滞解消へ大きな効果をもたらします。

さらに、災害・降雪時にも強い道路網として、現道の厳しい線形や積雪時のスタック多発区間を回避し、通行止めリスクを低減。輸送の定時性が高まります。

広域物流の円滑化としても効果が見込まれ、北陸〜近畿を結ぶ幹線上でボトルネックを解消し、事故・災害時でも代替性の高い動脈を確保できます。

米原バイパスは9月23日16時に全線開通予定です。まずは暫定2車線で開通し、将来的には4車線化される予定です。