斬新「ヴェルファイア セダン」に大反響！ 「顔面の迫力スゴイ」「高級感あってカッコイイ」「ローダウン絶対似合う」の声も！ “高級感”漂うレクサスLSベースのNATS「大型セダン」最新状況とは？

ヴェルファイア セダンの最新状況に反響集まる！

2026年1月9日から11日にかけて、千葉市美浜区の幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に向けて、日本自動車大学校（NATS）成田校の学生たちが独自のカスタムカーを製作しています。

このプロジェクトは、学生たちの技術力と創造力を結集させたもので、特に注目を集めているのが、トヨタ「ヴェルファイア」の特徴とセダンの洗練されたデザインを融合させた「ヴェルファイア セダン」です。

【画像】超カッコイイ！ これが斬新「ヴェルファイア セダン」です！（30枚以上）

2025年6月27日の製作案発表会で初披露されたこの車両は、ミニバンの実用性とセダンのエレガンスを両立させるという斬新なコンセプトで話題を呼んでいます。

現在、製作は着々と進んでおり、学生たちの情熱と工夫が詰まった一台が形になりつつあり、その様子や最新の状況にネット上では多くの反響が集まっています。

「ヴェルファイア セダン」のド迫力顔があらわに！

NATSは自動車整備やカスタムの専門人材を育てる学校で、特にカスタマイズ科では卒業制作として毎年東京オートサロンに出展する伝統を持ち、数々の受賞歴があります。

今回の挑戦もその流れを継ぐもので、学生たちはトヨタ「クラウン」の多様な展開に着想を得て、セダンとミニバンの融合という難題に挑戦しています。

ベースにはレクサス「LS460（4代目）」を採用。

全長5060mm×全幅1875mm、全高1465mmの堂々たるボディは現行ヴェルファイアに近いサイズ感で、FR駆動に8速AT、4.6リッターV型8気筒エンジンを搭載し、最高出力は385psを発揮します。

そんなLS460に、外装はヴェルファイアのフロントグリルやライト類をLSのボディに融合させるため緻密な加工を実施。

フロントバンパー短縮やボンネットの新造、フェンダー形成など高度な技術が投入されています。

内装は白を基調とした上質な空間を採用し、足回りにはエアサスペンションを組み込み、ローダウンも自在に調整可能です。

また、2025年7月には公式YouTubeで製作の進行が紹介され、フロントグリルとボディラインを自然につなげる工夫や新ボンネット製作の様子が公開されました。

この動画では、学生たちがフロントバンパーの短縮加工やヘッドライトの取り付け位置の調整に取り組む様子が紹介されています。

特に、ヴェルファイアのフロントグリルの上部パネルをLS460のボディサイドのキャラクターラインに自然につなげる工夫が注目を集めています。

また、ボンネットが取り外されていることから、新たなボンネットの製作も進行中であることが伺えます。

独自の取材によれば、フェンダーやボンネットの製作は本格化しており、鉄線で大まかな形状を決定した後、鉄板を用いて精密な形状を作り上げる作業が進められています。

一方、リアセクションでは、LS460の絞り込まれたデザインにヴェルファイアのテールライトを装着することで生じる形状の不一致が課題となっているようです。

デザインの統一感を保つため、学生たちは試行錯誤を重ね、解決策を模索している段階とのことでした。

ネット上では、このプロジェクトに対する反響が広がっています。

あるユーザーは「ミニバンとセダンの融合という発想が斬新で、どんな仕上がりになるか楽しみ」「レクサスの高級感とヴェルファイアの個性がどう融合するか、完成形が待ち遠しい」と期待を寄せています。

また、「ヴェルファイアの顔がセダンに付くと迫力スゴイね」「ヴェルファイア顔でも違和感ないし、むしろ高級感あってカッコイイ」「ヴェルファイアのデザインをセダンに落とし込むのは難しそうだけど、動画を見ると本当に丁寧に作っている」と、製作過程の緻密さに注目する意見もあります。

さらに、「エアサスでローダウンは絶対似合うはず」と、スタイリングへの期待も高まっています。

ほかにも、「学生たちの情熱が伝わってくる。東京オートサロンで実物を見たい」「NATSの卒業制作は毎回驚かされる。今回も期待大」と、イベントでの展示を心待ちにする声も見られました。