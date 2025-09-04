40年ぶりに行われる成年式に臨まれる悠仁さまの歩んできた19年を振り返ります。

【写真】18年前、1才の悠仁さまを抱く淡いブルーのセットアップ姿の紀子さま。他、着袴の儀を行う5才の悠仁さまや小学生時代の姿なども

●2007年9月 1才の誕生日

「ゆったりとした気持ちで、長く久しく人生を歩んでいくように」という名前に込められた願いの通り、のびのびと成長された。

●2008年9月 2才の誕生日

ご両親の秋篠宮ご夫妻と、眞子さん、佳子さまの2人のお姉さんと共に。ご家族からは「ゆうゆう」の愛称で呼ばれていたそう。

●2009年3月 御料牧場にて

御料牧場に滞在され、馬ににんじんを与える悠仁さま。

●2011年11月 着袴の儀

健やかな成長を願って、平安時代から続く皇室行事の着袴の儀を行った。5才になって初めて袴を着ける行事。滝の流れをあしらった落滝津の服に白い袴を着けられた。

●2013年11月 小学1年生での音楽会

小学1年生の音楽会では「だれにだっておたんじょうび」を歌われ、ほかの9月生まれのお友達と一緒に「はーい」とお返事された。

●2015年5月 小学3年生での運動会

3年生のときの運動会。4人1組のリレー競技を終えて、お友達と一緒に記念撮影。

●2019年8月 ブータン旅行

初めての海外はブータンへ。伝統の弓技を体験し、1回目は足下に落ちたが、2回目は遠くに飛ぶと満面の笑みを見せた。

●2022年10月 初めての単独伊勢神宮参拝

高校の試験休みを利用して、初めておひとりで伊勢神宮をご参拝。

●高校生時代はバドミントン部に

高校3年間はバドミントン部で活躍。対外試合にも出場されたという。

●2025年3月 筑波大学附属高校卒業式

今年3月に筑波大学附属高校をご卒業。「忘れられない思い出もつくることができました」と述べられていた。

●成年式とは

秋篠宮さま以来40年ぶりに行われる、成年を迎えたことを示す「成年式」。午前中に天皇陛下から冠をたまわり（冠を賜うの儀）、未成年の装束に着替えてその冠を身につける儀式「加冠の儀」に臨まれる。その後、成年の装束を身につけて、儀装馬車で宮中三殿に向かい儀式に臨まれる（賢所皇霊殿神殿に謁するの儀）。そして天皇皇后両陛下に挨拶される儀式（朝見の儀）、勲章の親授式と行事が続く。

