〈顔のない死体〉という、推理小説の定番ともいえるモチーフ。さらには読者を驚きの真相へ誘う探偵役のイメージをも、櫻田智也氏の最新刊『失われた貌』は大きく更新する、自身初の長編にして初警察小説だ。

発端は2024年6月29日未明、B県との県境に程近い山間地で発見された、40代から50代と見られる男性の変死体。J県警媛上署捜査係長〈日野雪彦〉41歳は、相棒の〈入江文乃〉29歳と現場に赴き、指紋や面相や歯形を悉く欠いた被害者の身元を洗う一方、現場に粗大ゴミを捨てに来て遺体を発見した〈佐竹亘〉33歳にまずは事情を聴いた。

……というと警察小説のいかにも王道だが、物語は日野がその変死体のせいで娘の弁当作りを夜勤明けの妻に急遽おしつける格好になった微妙な朝の光景から始まっており、その他にも不審者の目撃情報に対する媛上署の対応が遅いと地元紙に投書が寄せられたり、同期の生安課長〈羽幌〉との間に因縁があったりと、彼ら刑事もひとつの事件だけを追っていればいいわけでは全くないのである。

「せっかくの初長編ですし、事件そのものを真正面から扱いたかったので、今回は職業探偵を書こうと思った。殺人が起きたらすぐに捜査が動き出してくれる、警察小説の構えを借りた謎解きミステリーに挑戦してみました」

素人名探偵・エリ（エリは魚編に入）沢泉シリーズで評価を集め、大の泡坂妻夫ファンとしても知られる著者。〈本物の「伏線回収」と「どんでん返し」をお見せしましょう〉と帯が煽るのも納得の書きっぷりは、単なる伏線回収のための伏線というより、本書の小説的魅力をより深い部分で支えている印象がある。

「書きたいのは当然、今も昔も推理小説なんですけど、人が犯した罪を人が暴く小説を書くからには、ただの推理ゲームでは終わらせたくなかった。人と人の関係がその悲劇を生んだ以上、脇役を含めた全員が人間として読めなければ歪ですし、推理小説以前に物語を書こうと、心がけてはいます」

例えば大量の粗大ゴミを車に積み込み、早朝を狙って捨てに行った佐竹に関して、〈たとえ不法投棄が発覚したとしても、谷底に倒れている人を無視できなかった〉〈人間というのは不思議なものだ〉と思う日野は、入江と聞き込みに向かった彼の実家で大声で喚き散らす父親と怯えた様子で頭を下げる姉の姿を目にする。

不法投棄は犯罪だ。が、妻が死んで以来、父親がゴミを溜め込むようになったという佐竹家の事情を知り複雑な気持ちになる日野と、そんな家族に対しても容赦のない生安課長の羽幌は、かつて同期の女性の不正を巡って揉めた仲。その羽幌を、10年前に失踪した父親〈小沼憲〉を探す少年〈隼斗〉は妙に慕い、身元不明の遺体がみつかったと知って〈死体はほんとにぼくのお父さんじゃないんですか？〉と署を訪ねてくる。

ほかにも、小学生が何者かに声をかけられた不審者事案と、署の対応の甘さを指摘した防犯ボランティア〈上村杏子〉の投書。その件に絡めて殺人事件の迅速かつ慎重な解決を日野に命じる管理官〈鷹宮〉の思惑や、顔のない死体発見の翌朝、隣の駒根市内のアパートの一室で発見された大家の変死体など、一見バラバラなピースが意味を成し始めてなお事態は二転三転し、表題から想定されるどんな結末をも、本書は軽く超えていくのである。

ハードボイルドの空気感を意識した

「顔のない死体で僕がまず思い出すのは笠井潔さんの『バイバイ、エンジェル』。首がない＝身元不明という想定を微妙にズラしてくる論理の面白さがあったし、僕自身、本書を書きながら顔とは何か、人格とは何かについて一から考えさせられた。定番だけに魅力的な素材なんだと思います。

さらに意識したのが、ハードボイルドの空気感で、そのためには根は真面目な組織人の日野が1人で動く時間を作りたいし、バーで小洒落た会話もさせてみたい。だとすればどんな情報を誰がいつもたらすと最も自然かとか、結末は決めた上で行きつ戻りつしながら書き進めていきました」

やがて駒根市の現場に残された〈足紋〉から、身元不明遺体はその部屋の住人で元探偵の〈八木辰夫〉と判明。駒根署との連携役を鷹宮から内々に命じられ、入江に嫌味を言われつつも徐々に真相に近づく日野が、「なんでこんなことになったのか」「なぜ」「どうして」と事ある毎に呟く問いは、フーダニットからハウやホワイやホワットへと進化を重ねる推理小説の歩みとそのまま重なるかのよう。

「世の中の理不尽でままならない感じは、余韻として常に残したいと思っていて。

もちろん僕は推理小説を好きだから読むんですけど、最初は単に謎解きを楽しんでいたのが、自分も含めた人間の汚い部分や世の中の仕組みを知れば知るほど、犯罪やその動機に光を当てる小説としての深みがよりわかるようになった。

その深みは人間の多面性を描いてこそ生まれると思うし、伏線に関しても手がかりをただバラ撒くんじゃなく、物語の豊かさに寄与するような張り方を、僕の場合は泡坂作品に学んだんですね。単なる推理の道具ではなく、読んだ人が事件を超えた気づきや納得を得られるような伏線回収の見事さが、今でも僕の目標なんです」

真相の残酷さに比して、日野や彼の家族、隼斗達の造形が救いだ。鋭いわりに妙な冗談で外したりもし、お節介なのかクールなのか、底の知れない令和のハードボイルド探偵像を、少なくとも筆者は好もしいと思う。

【プロフィール】

櫻田智也（さくらだ・ともや）／1977年北海道生まれ。埼玉大学理学部分子生物学科及び同大学院修士課程修了後、食品会社勤務やデイリーポータルZのライターを経て、2013年「サーチライトと誘蛾灯」で第10回ミステリーズ！新人賞を受賞。2017年に同作を含む連作短編集で単行本デビュー、2020年に同じく昆虫好きの素人探偵・エリ沢泉を主人公とした『蝉かえる』で第74回日本推理作家協会賞（長編及び連作短編集部門）と第21回本格ミステリ大賞（小説部門）を受賞。江別市在住。166cm、61kg、A型。

構成／橋本紀子

※週刊ポスト2025年9月12日号