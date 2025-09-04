台風15号が発生

気象庁は、きょう（４日）午前３時、奄美大島の東約１４０キロにおいて、熱帯低気圧が台風第１５号になったと発表しました。

【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション

台風第１５号は、午前６時には種子島の南約１７０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の予想進路は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



きょう（４日）午後６時には宮崎県日南市付近

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（５日）午前６時には高知市付近

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（６日）午前３時には千葉県銚子市の南南東約２００キロ

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、温帯低気圧に変わり、



７日午前３時には日本の東

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル



が予想されます。

九州南部・九州北部・四国・東海地方は線状降水帯発生のおそれ

５日にかけて、西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。



また、東日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。



九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



［雨の予想］

西日本から東日本では５日にかけて、台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。



４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １００ミリ

東海地方 １８０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

中国地方 １００ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 ２００ミリ

奄美地方 １００ミリ



その後、５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 １５０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

四国地方 １５０ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。



東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ４日夕方から５日昼過ぎにかけて

四国地方

徳島県、愛媛県、高知県 ４日夕方から５日朝にかけて

九州北部地方

大分県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて

九州南部

宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて



［防災事項］

・九州南部では５日未明にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒

・九州北部地方では５日未明まで、

・四国地方では５日朝まで警戒、

・東海地方では５日夜のはじめ頃にかけて

注意・警戒してください。



また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

「３時間ごとの雨と風のシミュレーション」をみる

きょう（４日）午前９時～あす（５日）午前０時までのシミュレーション

あす（５日）午前３時～あさって（６日）午前０時までのシミュレーションをみる

全国各地の天気への影響は

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。