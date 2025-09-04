神輿が渡る橋は、強制退去の橋だった…羽田空港建設で消えた３つの町「今は空港になっているけど、この場所には俺たちの家族が、約3000人が確かに住んでいたんだ」

今や世界第３位の利用者数を誇る羽田空港。しかし、その土地の一部にはかつて「羽田三町」と呼ばれる漁師町が存在していた。戦後、突然48時間以内に強制退去させられ消えた町。そこに暮らしていた人々が語る平和への思いとは。



『48時間以内に退去せよ 日本が戦争に負け、あの日、羽田で何が起きたのか』(旬報社)から一部抜粋、再構成してお届けする。

羽田っ子はお祭り好き

羽田の町が一年で最もにぎわうのは、羽田神社の夏祭りです。

羽田神社は本羽田三丁目、多摩(たま)川近くに位置し、その由来は約800年前の鎌倉(かまくら)時代といわれています。江戸(えど)時代、天然痘(とう)が蔓延(まんえん)した時には、第12代将軍(しょうぐん)徳川家定(いえさだ)が病気平癒(へいゆ)祈願(きがん)のために参詣(さんけい)、治癒(ちゆ)した故事から、病気が治るよう祈(いの)る参拝(さんぱい)者も多く訪(おとず)れます。

また羽田神社の特色の一つが、羽田空港が氏子地域(ちいき)に含(ふく)まれるため、昔から航空安全を祈(いの)る神社として知られている点です。氏子(うじこ)とはその土地を守る氏神を信仰(しんこう)する人たちのことです。

そのため夏祭りでは、氏子にあたる羽田空港から全日空、日本航空の客室乗務員ら数十名の職員がボランティア参加。神輿(みこし)パレードがおこなわれる弁天橋通りの給水所などで飲み物や団扇(うちわ)を配り、祭りに華(はな)を添(そ)えています。

町の人と観光客が最も楽しみにしている祭りのメインイベントが、7月最終日曜午後におこなわれる神輿(みこし)パレードです。羽田の神輿(みこし)は「ヨコタ」といわれる独特の担(かつ)ぎ方で、神輿(みこし)を左右90度に倒(たお)し、大きくローリングしながら進みます。右の人が跳(は)ね上がると左の人がしゃがみ、まるで波に揺(ゆ)れる船を漕(こ)ぎ進めるかのような、漁師町羽田を思い起こさせる、勇壮(ゆうそう)な担(かつ)ぎ方です。

14基の町会神輿(みこし)は、海老取(えびとり)川に架(か)かる弁天橋を渡(わた)った空港島の入口から出発し、弁天橋通りを西に向かって練り歩きます。祭りの日、この弁天橋の欄干(らんかん)には、漁師町だった名残で掲(かか)げられる幾(いく)つもの大漁旗が海風にはためきます。

弁天橋はまさに、あの48時間強制退去(たいきょ)の日、今の空港島内、旧羽田三町に住んでいた人たちが大慌(おおあわ)てで荷物を運び、海老取(えびとり)川の西側へと移動するために渡(わた)ったあの橋です。

私もこの数年、毎年夏祭りの日に訪(おとず)れ、空港島の端(はし)っこから14基の町神輿(みこし)が順番に出発していくのを見守っています。この場所にはかつて多くの住民がいて、それぞれの暮(く)らしがあったのだという思いを噛(か)みしめながら。

空を見上げると、ピーク時には1分間に1.5機が発着する航空機の飛ぶ姿(すがた)が目に入ります。

私は思わず機上の人たちに向かって、叫(さけ)びたいような気持ちになります。

「ここは空港のためだけに埋(う)め立ててつくった土地じゃないんです。たった80年前まで町があって、3000人が住んでいたんだよ。どうか知ってください」と。

空の下には夏の強い日差しを跳(は)ね返して光る海。東京23区でありながら、どこかのどかな風景が広がり、潮(しお)の香りが鼻をくすぐるここ羽田は、今でもリゾート地の片鱗(へんりん)を残します。

神輿(みこし)の担(かつ)ぎ手が続々と集まり、羽田神社の神職(しんしょく)が神輿(みこし)の行く道の無事を祈(いの)り、お祓(はら)いをすると、いよいよメインイベントのパレードが始まります。

14基の町神輿(みこし)はそれぞれ弁天橋通りを練り歩き、ところどころで止まると『東京音頭』などを歌います。そして神輿(みこし)役員の「それ、ヨコタでおいで、おいっちにのさん！」の掛(か)け声で、威勢(いせい)よく神輿(みこし)を左右上下にローリングさせるヨコタ担(かつ)ぎが始まります。暑さと興奮(こうふん)で担(かつ)ぎ手はもちろん、見物客も汗(あせ)だくです。弁天橋通りは夕方まで老若男女(ろうにゃくなんにょ)の熱気で埋(う)め尽(つ)くされ、歓声(かんせい)に包まれます。

平和だからこそ祭りも暮(く)らしも守られる

町の人が楽しみにしているこうした祭りも、平和だからこそ続けられます。

80年以上続いた平和がもし破られるようなことがあったら。祭りどころか、今のような日常生活を続けることも難しくなるでしょう。そして残念ながら今でも、世界の複数の場所では、戦争の犠牲(ぎせい)者が後を絶ちません。

万一にも日本人がまた、戦争の当事者になってしまったら。現在のウクライナのように、昨日までIT企業(きぎょう)の社員やデザイナーだった一市民の若者(わかもの)が兵士に変わり、殺したくもない「敵(てき)」を殺さなければならなくなるかもしれません。

いのちと平和な暮(く)らしを守るためには、記憶(きおく)と記録の伝承(でんしょう)が不可欠だと私は思います。

なぜなら、人は忘(わす)れやすいからです。どんなに悲惨(ひさん)な出来事も、体験した人が少なくなり、実感を伴(ともなう話を聞かなくなれば、繰(く)り返される危険(きけん)があります。

国や軍の指導者の中にはいつの世も、他国の領土を侵略(しんりゃく)し、地図や国境を描き変えたがる人間がいるものです。

アメリカの歴史学者で、ピュリツァー賞（アメリカのジャーナリズム・文学・音楽分野で優(すぐ)れた仕事をした人に贈(おく)られる賞）を受賞したジョン・ダワーは、占領(せんりょう)期日本を描(えが)いた著書(ちょしょ)『敗北を抱(だ)きしめて』（岩波書店）で、1900年代初頭の世界についてこう書いています。

「当時は、第一次世界大戦ですべての戦争は終わると考えられていた」

しかし、現実はどうだったでしょうか。終わるどころか、その世紀の半ばにはもっと多くの犠牲(ぎせい)者を生んだ第二次世界大戦が起き、その後も世界のどこかで戦争がおこなわれています。

あんな戦争は絶対に繰(く)り返したくない。実際に体験はしていない私たちですが、辛(つら)かった思いと出来事を聞き、今とこれからを生きる人たちに記憶(きおく)と記録を継承(けいしょう)していきたい。

「そのために地域(ちいき)の皆(みな)で、ここに歴史の証明を置いてもらえるよう、当時の区長にかけ合ったんだよ。今は空港になっているけど、この場所には俺(おれ)たちの家族が、約3000人が確かに住んでいたんだと分かるように」

そう話してくれたのは、海苔(のり)問屋の五代目、横山(よこやま)惠一(けいいち)さんです。

横山さんは町会の人たちなどと話し合い、「旧三町顕彰(けんしょう)の碑(ひ)」を制作、地域(ちいき)の団体や企業(きぎょう)と協力して、大田区に寄贈(きぞう)しました。

区はその碑(ひ)を羽田旧三町があった空港跡地(あとち)の一角、現在の京急線天空橋駅前に、解説版と旧三町の地図を記したタイルと共に設置しました。解説版には旧三町の成り立ちや、住民が戦後48時間強制退去(たいきょ)にあったことなどの歴史が記されています。

横山さんは言います。

「あの戦争で何があったのか。ここで何が起こったのか。歴史を伝えるこういう証を、日本各地にきちんと残すべきだと思うよ。その意味で、証としての碑(ひ)をここに建てられたことを、大田区に感謝したいです。

この場所を皆(みな)さんに預(あず)けますから、日本の玄関(げんかん)としてこれからもずっと守ってください。とにかく戦争は絶対にダメ。進駐(しんちゅう)軍ももう要らない。

私たちはここに過去の事実を記すので、現在と未来を平和に過ごすには何をすればいいのかを、これからのあなたたち一人ひとりが考えてください。

この碑(ひ)で伝えたいのは、そういうことだね」

羽田が今、アジア一の国際空港として世界中の人を往来させている繁栄(はんえい)の裏(うら)には、過去のこととして歴史に埋(う)もれつつある、2894人の住民の犠牲(ぎせい)があります。

そのことを、そして羽田だけではなく、あの戦争で亡(な)くなった数えきれない人たちの、遺体(いたい)も名前も分からなくなった人たちの無念を忘(わす)れないでいたい。

忘(わす)れずに伝えることで、同じ間違いを繰り返さないという平和への誓(ちか)いを持ち続けたい。

その思いを、できることならすべての人と共有したいのです。

文／中島早苗

