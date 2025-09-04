●台風15号発生。あす5日(金)にかけて四国付近まで北上する見通し

●県内はきょう4日(木)の夕方ごろ、東部を中心に雨脚が強まるおそれ

●空気中に湿気が多く、きょう4日(木)も蒸し暑い一日に



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう4日(木)午前3時ごろ、日本の南から北上してきた熱帯低気圧が台風15号に発達しました。

昨夜から非常に活発な雨雲が九州や四国付近に流れ込みましたが、この時間、県内に天気の崩れはなく、概ね晴れているところが多くなっています。





現在、奄美大島付近まで北上している台風15号は、あす5日(金)にかけて四国付近まで北上する予想です。

その後、進路を東よりに変え、あさって6日(土)にかけて東日本方面へ進む見通しです。





この先、台風によるまとまった雨雲は、九州や四国の太平洋側に広がる予想です。

県内にも東部を中心に活発な雨雲が流れ込み、夕方ごろをピークに一時本降り。また、海上中心に風もやや強くなりそうです。

あす5日(金)の朝までの降水量は、多いところで40ミリに達する予想です。





その後、徐々にまとまった雨雲は東へ遠ざかり、あす5日(金)の未明には県内の雨風も落ち着くと見込んでいます。







きょう4日(木)は午後ほど雨雲が流れ込み、特に夕方ごろ、東部を中心に雨脚が強まる予想です。これから出かける方は大きめの傘をお持ちください。





日中の最高気温は各地30度前後と極端な猛暑はありませんが、湿気が多く、きょう4日(木)も蒸し暑い一日となりそうです。





あす5日(金)は天気も回復し、週末にかけて真夏の空と猛暑、一部で夕立のある空模様が続く見込みです。

来週は湿った空気や前線の影響を受け、ぐずつきやすくなりますが、厳しい蒸し暑さはまだしばらく続く見通しです。





熱中症情報です。

きょう4日(木)は熱中症警戒アラートは発表されていませんが、身体に堪える蒸し暑さは続く予想です。油断せず暑さ対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）