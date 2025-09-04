◇バレーボール男子世界選手権壮行試合 日本-ブルガリア(2日〜3日、有明アリーナ)

バレーボール男子日本代表(世界ランク5位)は3日、ブルガリア(同15位)との壮行試合第2戦を行いセットカウント3-2で勝利しました。

ネーションズリーグではベスト8で敗退した日本。前日の第1戦ではブルガリアにストレート勝利、これまで31勝31敗と互角の戦いを繰り広げています。

日本はこの試合で第1セットを取るも、第2、第3セットを続けて落とし追い込まれます。しかし第4セットを取ってフルセットに持ち込むと、最終第5セットも獲得してセットカウント3-2(25-18、23-25、21-25、25-17、15-10)でブルガリアに連勝しました。郄橋藍選手がチーム最多の14得点をあげています。

キャプテンの石川祐希選手は試合後、「ブルガリアも昨日以上に仕上げてきた。2セット目以降こちらにミスが出てしまったが、ゲームの形としては悪くはなかった」と振り返り、「この後のイタリアとの親善試合には攻撃面などを調整して臨みたい」と意気込みました。

この日行われた女子の世界選手権では、日本がオランダにフルセット勝ちしてベスト4進出を果たしました。女子の活躍に「刺激を感じている」と語った石川選手は、「僕たちはメダルをかける戦いを目標にしているので、まずはベスト4に進むことが僕たちも重要だと思います」とコメントしました。

日本は6日と7日にイタリアとの壮行試合を戦ったあと、12日からフィリピンで開幕する世界選手権に臨みます。予選リーグではプールGに入っており、カナダ、トルコ、リビアと激突します。