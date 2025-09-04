◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人6-1ヤクルト(3日、ジャイアンツタウンスタジアム)

巨人2軍で田中将大投手が5回無失点と好投しました。

日米通算199勝をあげ、200勝へ王手をかけている田中投手。直近では8月28日の広島戦に登板しましたが、2回5失点(自責4)で敗戦投手となり翌29日に登録抹消されていました。

ファームでの再調整となった田中投手はこの日のヤクルト2軍戦に先発。初回、先頭の武岡龍世選手にいきなり2ベースを許しますが、山田哲人選手を内野ゴロに抑えるなどこのピンチを無失点で切り抜けます。

するとその裏、巨人2軍は石塚裕惺選手の先頭打者ホームランで先制に成功します。援護をもらった田中投手は2回を3者凡退で抑えると、3回には2つの三振を奪う好投。

6点の大量リードをもらった後の4回は、先頭の山田選手を内野ゴロに打ち取るなどヤクルト打線をこの試合2度目の3者凡退に切って取りました。5回は先頭打者に出塁を許しましたが、川端慎吾選手をダブルプレーに打ち取ってこの回も無失点とし、田中投手はこの回でマウンドを降りました。

この試合、田中投手は5回65球を投げて被安打2、4奪三振、無四球、無失点の好投を披露。200勝へ向けて、まずはファームで好結果を残しました。